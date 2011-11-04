هفت هزار حلقه انواع لوح فشرده غیر مجاز در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلام عباس غلامزاده در این رابطه اظهار داشت: ماموران امنیت اخلاقی اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دلفان در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با محصولات مخرب فرهنگی ، در بازرسی از چهار واحد صنفی سطح شهر تعداد سه هزار و 810 حلقه انواع لوح فشرده، یکدستگاه کیس رایانه، سه دستگاه تلویزیون ال سی دی و تعداد150قطعه عکس غیر مجاز را کشف و ضبط و چهار نفر را دستگیر کردند.

وی افزود: همچنین ماموران اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان بروجرد نیز در اجرای طرح کنترل نظارتی بر مراکز عرضه محصولات فرهنگی از بازرسی بدنی یکنفر و سه واحد صنفی سطح شهر تعداد یک هزار و 640 حلقه انواع لوح فشرده غیر مجاز را کشف و ضبط، دو نفر را دستگیر و یک واحد را پلمپ کردند.

سرهنگ غلامزاده ادامه داد: ماموران پاسگاه حشمت آباد شهرستان دورود نیز در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از منزل یک نفر، تعداد پنج دستگاه ریسیور، ال ان بی و دیش را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: همچنین ماموران اداره اماکن اطلاعات و امنیت عمومی استان در بازدید از دو واحد صنفی تعداد یک هزار و 750 حلقه انواع لوح فشرده و سه دستگاه کیس رایانه ای حاوی تصاویر غیرمجاز را کشف و ضبط و سه نفر را دستگیر کردند.

وی در ادامه از کشف تعداد 10دستگاه رسیور، 12عدد دیش و 21 عدد ال ان بی طی 48 ساعت گذشته در استان در راستای اجرای طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره خبر داد.

سرهنگ غلامزاده گفت: طی دو روز گذشته در مجموع هفت هزار و 200 حلقه انواع لوح فشرده و 150 عکس، چهار دستگاه کیس رایانه حاوی تصاویر غیر مجاز، 45 دستگاه تجهیزات ماهواره و سه دستگاه تلویزیون ال سی دی، کشف و ضبط و علاوه بر دستگیری 10 نفر، یک واحد پلمپ و برای سه واحد دیگر اخطار پلمپ صادر شد.