خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه: انحطاط سلسله ساساني و ورود اسلام به ايران بارها توجه مورخان، ايران شناسان و شرق شناسان را به خود جلب كرده است. با اين حال ، به سبب اهميت و حساسيت اين موضوع، تامل و تحقيق مجدد در آن هنوز هم براي پژوهشگران وسوسه بر انگيز است.



"سقوط ساسانيان ، فاتحان خارجي، مقاومت داخلي و تصوير بي پايان جهان " از نوشته هاي مفيد در اين موضوع است. كتاب دريايي از چند جهت قابل تامل است. از يك سو توجه مولف به اوضاع ولايت فارس مقارن با سقوط ساسانيان ارزشمند است. فارس به عنوان يكي از نواحي ايرانشهر كه در روزگار پس از يورش اسكندر مقدوني به پاسباني از فرهنگ، زبان، دين و هويت ايراني پرداخت و نيز به عنوان خاستگاه و مهد ساسانيان، در بررسي تاريخ ايران عصر ساساني، بي شك جايگاهي والا دارد. مولف با بهره برداري از منابع همزمان اواخر ساساني به ويژه بهره اي كه وي از سكه ها و مهرها برده قابل تامل است.

كتاب از يك مقدمه و چهار فصل و يك نتيجه گيري تشكيل شده است. در فصل اول مروري كلي بر منابع موجود انجام خواهد گرفت و يك طبقه بندي كلي از اين منابع معرفي مي شود. در فصل دوم مولف اوضاع اداري ولايت فارس را مورد نظر قرار داده و درباره تاثير غلبه اعراب مسلمان بر روي اين نظام اداري سخن مي گويد. فصل سوم بررسي اوضاع سياسي ايران از پايان حكومت خسرو پرويز به بعد جنگهاي ايران و روم، هرج و مرجي كه در شاهنشاهي ساساني به وقوع پيوست و نحوه و زمان تسخير ولايت فارس به وسيله اعراب مسلمان را در بر دارد. فصل چهارم درباره اوضاع سياسي و مذهبي ولايت فارس و درباره ايستادگي ايرانيان در برابر اعراب مسلمان و طريقه پايان اين زد و خوردها مي باشد. در پايان نگاهي به چگونگي برخورد ايرانيان با اعراب مسلمان در ادبيات آخرالزماني زردشتي صورت گرفته است.