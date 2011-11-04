آمریکا هیچ چاره ای برای عبور از بحران اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سراج بعد از ظهر جمعه در نشستی با عنوان بیداری اسلامی در جمع اساتید دانشگاه با اشاره به شکل‌گیری جنبش تسخیر وال‌استریت در آمریکا با بیان اینکه مردم آمریکا با الگوگیری از مردم مصر و تسخیر میدان التحریر قاهره دست به این حرکت‌های اعتراضی زده‌اند، اظهار داشت: کارگران، کارمندان، بازنشستگان و بیکاران اکثر تجمع‌کنندگان قیام وال‌استریت را تشکیل می‌دهند و بخش عمده این جریان در فضای مجازی به ویژه فیس‌بوک شکل گرفته است.

وی افزود: اوباما به دنبال تصاحب این جنبش و قرار گرفتن در موقعیت بهتری نسبت به جمهوری خواهان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور است.

این کارشناس مسائل سیاسی در ارتباط با تداوم اعتراضات مردم آمریکا و سرکوب آن توسط پلیس بیان داشت: این مسئله نشان داد که این تحولات در ساز و کار هیچ کدام از احزاب آمریکایی نیست.

وی اضافه کرد: مردم آمریکا از عملکرد سیاست خارجه و جنگ افروزی دولتمردان این کشور ناراضی هستند و این مسئله موقعیت آمریکا را در جهان متزلزل کرده است.

سراج تصریح کرد: جوانان آمریکایی به نابرابری‌های اجتماعی و تبعات نظام سرمایه‌داری معترض هستند و این جنبش در آینده به مرحله سیاسی می‌رسد و در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به برآورد مرکز مطالعات آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصادی، سیاسی و تجزیه آمریکا در آینده گفت: بر اساس این برآوردها فروپاشی اقتصادی آمریکا در سال 2026 احتمال داده شده بود که طبق اعتراض‌های همین گروه‌های مطالعاتی شکل‌گیری جنبش وال‌استریت سبب فروپاشی اقتصادی آمریکا در سال 2016 خواهد شد.

کارشناس مسائل استراتژیک بیان داشت: آمریکا هیچ چاره‌ای برای عبور از این بحران به وجود آمده در پیش روی خود ندارد و فروپاشی اقتصادی آمریکا حتمی است و شمارش معکوس آن آغاز شده و این همان وعده الهی امام خمینی (ره) است.

وی با بیان اینکه جنبش وال‌استریت علاوه بر دولتمردان آمریکا نظام سرمایه‌داری و مدل لیبرال دموکراسی را نیز به چالش کشیده است، اظهار داشت: جوانان آمریکایی در قالب اعتراض‌های خود، دروغ بودن شعارهای رفاه و آزادی را که اصلی‌ترین شعارهای نظام‌های لیبرال دموکراسی است به نمایش در آوردند.

سراج بیان داشت: آمریکا مجبور به سرکوب این جنبش است اما این مسیر ادامه داشته و خود را در انتخابات آینده آمریکا نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: اشغال وال‌استریت به اشغال فرانکفورت در آلمان و سپس به کشورهای فرانسه و انگلستان منتقل می‌شود و این به معنای پیچ تاریخی مناسبات جهانی است.