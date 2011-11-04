خبر گازگرفتگی دانش آموزان هرسینی صحت ندارد/ دانش آموزان مرخص شدند

جلال امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اصل ماجرای گازگرفتگی در این مدرسه واقعیت ندارد و موضوع تنها ناشی از پاشیده شدن یک اسپری تنفسی در داخل کلاس بوده که در اثر آن دو نفر دچار مسمومیت خفیف شدند.

وی تاکید کرد: این 2 نفر پس از اقدامات پزشکی لازم و تشخیص سلامت آنها بلافاصله ترخیص شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: مدرسه مورد اشاره مجهز به سیستم گرمایشی شوفاژ و جدید الاحداث است که امکان استنشاق گاز در محیط کلاس های آن غیرممکن است.

وی در پایان تاکید کرد: آموزش و پرورش نسبت به تامین سلامت دانش آموزان در محیط آموزشی، حساسیت کامل دارد و رسانه ها و دست اندرکاران شایسته است نسبت به صدق انتشار اینگونه اخبار، بیشتر دقت کنند.

سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان کرمانشاه، روز گذشته با انتشار خبری از مسمومیت 37 دانش آموز در شهرستان هرسین بر اثر نشست گاز خبر داده بود.