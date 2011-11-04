  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

امینی در گفتگو با مهر:

خبر گازگرفتگی دانش آموزان هرسینی صحت ندارد/ دانش آموزان مرخص شدند

خبر گازگرفتگی دانش آموزان هرسینی صحت ندارد/ دانش آموزان مرخص شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: ماجرای مسمومیت ناشی از گازگرفتگی دانش آموزان یک مدرسه در شهرستان هرسین حقیقت ندارد و موضوع خاصی نبوده است.

جلال امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اصل ماجرای گازگرفتگی در این مدرسه واقعیت ندارد و موضوع تنها ناشی از پاشیده شدن یک اسپری تنفسی در داخل کلاس بوده که در اثر آن دو نفر دچار مسمومیت خفیف شدند.

وی تاکید کرد: این 2 نفر پس از اقدامات پزشکی لازم و تشخیص سلامت آنها بلافاصله ترخیص شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: مدرسه مورد اشاره مجهز به سیستم گرمایشی شوفاژ و جدید الاحداث است که امکان استنشاق گاز در محیط کلاس های آن غیرممکن است.

وی در پایان تاکید کرد: آموزش و پرورش نسبت به تامین سلامت دانش آموزان در محیط آموزشی، حساسیت کامل دارد و رسانه ها و دست اندرکاران شایسته است نسبت به صدق انتشار اینگونه اخبار، بیشتر دقت کنند.

سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان کرمانشاه، روز گذشته با انتشار خبری از مسمومیت 37 دانش آموز در شهرستان هرسین بر اثر نشست گاز خبر داده بود.

کد مطلب 1452199

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها