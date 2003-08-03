پسياني سه گانه شكسپير خود را كامل مي كند

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " در اين نمايش كه نوشته محمد چرم شير است، پيام دهكردي، فاطمه نقوي، ستاره پسياني، خسرو پسياني، حسين محب اهري، بهرام ابراهيمي، حسن معجوني و . . . بازي خواهند كرد.
اين نمايش پيش از اين در جلسات نمايشنامه خواني اجرا شده بود و تنها تفاوت اجراي جشنواره ايي اين نمايش با اجراي قبلي آن، بازي حسن معجوني به جاي آتيلا پسياني است.
گفتني است اين نمايش بخش سوم سه گانه شكسپير است كه توسط گروه تئاتر بازي به روي صحنه مي رود. دو بخش قبلي آن با عنوان هاي " قهوه قجري " و " تبار خون " در سال هاي گذشته اجرا شده بودند.
نمايش " بحرالغرايب" اقتباسي از نمايش " طوفان " ويليام شكسپير است.
نظر شما