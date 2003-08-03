  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۱۱

پسياني سه گانه شكسپير خود را كامل مي كند

پسياني سه گانه شكسپير خود را كامل مي كند

" آتيلا پسياني " با اجراي نمايش " بحر الغرايب " در جشنواره تئاتر آييني و سنتي امسال، سه گانه شكسپير خود را كامل مي كند.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " در اين نمايش كه نوشته محمد چرم شير است،  پيام دهكردي، فاطمه نقوي، ستاره پسياني، خسرو پسياني، حسين محب اهري، بهرام ابراهيمي، حسن معجوني و . . . بازي خواهند كرد.

اين نمايش پيش از اين در جلسات نمايشنامه خواني اجرا شده بود و تنها تفاوت اجراي جشنواره ايي اين نمايش با اجراي قبلي آن، بازي حسن معجوني به جاي آتيلا پسياني است.

گفتني است اين نمايش بخش سوم سه گانه شكسپير است كه توسط گروه تئاتر بازي به روي صحنه مي رود. دو بخش قبلي آن با عنوان هاي " قهوه قجري " و " تبار خون " در سال هاي گذشته اجرا شده بودند.

نمايش " بحرالغرايب" اقتباسي از نمايش " طوفان " ويليام شكسپير است.

کد مطلب 14522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها