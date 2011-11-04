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۱۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

حجت الاسلام اسماعیلیان:

ارشاد لرستان غرفه برتر جشنواره بین المللی مطبوعات شد

ارشاد لرستان غرفه برتر جشنواره بین المللی مطبوعات شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: با تلاش تمامی همکاران، غرفه این اداره کل در هیجدمین جشنواره بین المللی مطبوعات به عنوان غرفه برتر معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این رابطه اظهار داشت: در راستای معرفی غرفه های برتر در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی، استان های لرستان، کردستان و قزوین به عنوان سه غرفه برتر در این حوزه در قالب برپایی این جشنواره معرفی شدند.

وی اظهار داشت: به طور یقین تلاش تمامی همکاران فعال در عرصه فرهنگ و هنر در معرفی غرفه استان لرستان به عنوان یکی از غرفه های برتر کشور در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی بی نتیجه نبوده و همه این موفقیت ها مرهون تلاش آنان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: هیجدمین جشنواره بین المللی مطبوعات از سوم تا 10 آبان ماه در مصلای تهران برگزار شد و خوشبختانه مطبوعات، نشریات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این راستا خوش درخشید.

حجت الاسلام اسماعیلیان افزود: در قالب برگزاری این جشنواره 40 نشریه استان لرستان حضور داشتند.

کد مطلب 1452215

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