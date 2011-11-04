ارشاد لرستان غرفه برتر جشنواره بین المللی مطبوعات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این رابطه اظهار داشت: در راستای معرفی غرفه های برتر در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی، استان های لرستان، کردستان و قزوین به عنوان سه غرفه برتر در این حوزه در قالب برپایی این جشنواره معرفی شدند.

وی اظهار داشت: به طور یقین تلاش تمامی همکاران فعال در عرصه فرهنگ و هنر در معرفی غرفه استان لرستان به عنوان یکی از غرفه های برتر کشور در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی بی نتیجه نبوده و همه این موفقیت ها مرهون تلاش آنان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: هیجدمین جشنواره بین المللی مطبوعات از سوم تا 10 آبان ماه در مصلای تهران برگزار شد و خوشبختانه مطبوعات، نشریات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این راستا خوش درخشید.

حجت الاسلام اسماعیلیان افزود: در قالب برگزاری این جشنواره 40 نشریه استان لرستان حضور داشتند.