دلایل خروج هند از خط لوله صلح / غربی ها درباره ایران دروغ می گویند

"سید کرامت حسین" مدیر و صاحب امتیاز هفته نامه صداقت و "محمد ارشد" سرگروه خبرنگاران شبکه تلویزیونی "سهارا نیوز" هند در گفتگو با خبرگزاری مهر در حاشیه برگزاری هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها که اخیرا در تهران برگزار شد، به بررسی دلایل خروج هند از خط لوله صلح، میزان مشارکت این کشور در امنیت افغانستان، چشم انداز اختلافات هند و پاکستان و وضعیت معامله نفتی با ایران پرداختند.

سید کرامت حسین درباره دلایل خروج هند از خط لوله صلح گفت : آمریکا در ابتدا فشارهای زیادی را برای خروج هند از خط لوله صلح وارد کرد، اما هم اکنون سیاست دهلی نو تغییر کرده و احتمال می رود که هند به این قرارداد ملحق شود.

با توجه به روابط بسیار خوب تهران- دهلی نو، افغانستان به کشورهای بزرگ و همسایه همچون ایران و هند برای مبارزه علیه تروریسم و برقراری امنیت نیاز دارد و نقش دو کشور باید در افغانستان بیشتر شود.

محمد ارشد نیز در این باره اظهار داشت : ایران مسئول خروج هند از خط لوله صلح است، هند کشور در حال توسعه بوده و آمریکا در موضعی نیست که علیه این کشور فشار وارد کند و تنها می تواند کشورهای کوچک را تحت فشار قرار دهد.

سرگروه خبرنگاران شبکه تلویزیونی سهارا نیوز افزود: هند برای همیشه همکاری خود را در زمینه خط لوله صلح قطع نکرده، بلکه این موضوع در دست بررسی است و دهلی نو در پی همکاریهای بیشتر با تهران است.

وی درباره میزان مشارکت هند در امنیت افغانستان گفت : افغانستان به کشورهای بزرگ و همسایه همچون ایران و هند نیاز دارد. نقش هند در افغانستان باید بیشتر شود، زیرا کشوری صلح آمیز بوده و در امور دیگر کشورها دخالت نمی کند.

"سید کرامت حسین" مدیر و صاحب امتیاز هفته نامه صداقت

محمد ارشد نیز در این باره گفت : به صورت مستقیم در مسائل افغانستان دخالت نمی کنیم، بلکه روابط دیپلماتیکی را با این کشور داشته و خواهان گسترش روابط مستحکم تر با افغانستان هستیم. هزاران آواره افغانی در هند زندگی و کار می کنند و دولت تلاش می کند تا شرایط خوبی را برای پناهندگان فراهم کند.

مدیر و صاحب امتیاز هفته نامه صداقت درباره چشم انداز روابط اسلام آباد و دهلی نو اظهار داشت : باید اختلافات کنار گذاشته شود و مهمترین مشکل موجود در روابط اسلام آباد- دهلی نو مسئله تروریسم است که پاکستان باید آن را ریشه کن کند.

محمد ارشد نیز در این باره گفت : تمام اختلافات می تواند از طریق گفتگو حل شود. تاکنون هند، ایران و پاکستان مذاکرات زیادی با یکدیگر انجام داده اند، اما این گفتگوها به منظور کنار گذاشتن اختلافات باید در سطح عمیق تری انجام شود.

"محمد ارشد" سرگروه خبرنگاران شبکه تلویزیونی "سهارا نیوز" هند

وی درباره آینده مشکلات نفتی ایران و هند گفت : همانطور که گفتم هند کشوری صلح آمیز و بزرگ است که در پی تنش دیپلماتیک با هیچ کشوری نیست؛ همیشه درب گفتگوها باز است و از طریق مذاکره می توان مشکلات نفتی را حل کرد.

محمد ارشد در خصوص چشم انداز روابط دوجانبه تهران-دهلی نو افزود : هندی های بسیاری در ایران و بالعکس ایرانی های بسیاری درهند زندگی می کنند، تهران و دهلی نو دارای روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار خوبی با یکدیگر بوده و از داشتن روابط دیپلماتیک بسیار خرسند هستند.

وی همچنین در ادامه از تلاش ایران برای آغاز تاسیس چندین بانک و در هند و گسترش مبادلات اقتصادی میان دو کشور خبر داد.

محمد ارشد با اشاره به جوسازی غربیها درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران پیش از انتشار گزارش "یوکیو آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت : برنامه هسته ای ایران کاملا صلح آمیز است و ادعای غربیها درباره نظامی بودن این برنامه صحت ندارد.

وی تاکید کرد: ایران تنها در پی استفاده از انرژی هسته ای در زمینه علمی و تجهیزات پزشکی بوده و بنابراین تمام مناقشات موجود به روشی دیپلماتیک و تنها از طریق مذاکره قابل حل است.

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مصاحبه: معصومه زارع