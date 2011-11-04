هواشناسی لرستان درباره آبگرفتگی معابر هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، با استقرار سامانه ای بارش زا بر روی نوار غربی کشور از عصر روز جمعه فعالیت این سامانه در لرستان آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

بر این اساس وضعیت جوی لرستان طی این مدت به تدریج با افزایش ابر، وزش باد، بارندگی همراه با رعد و برق، در ارتفاعات و مناطق سرد سیر بارش برف و کاهش دما پیش بینی می شود.

بر پایه گزارش هواشناسی لرستان بارش این سامانه از شنبه شب تا اوایل روز دوشنبه از شدت بیشتری برخوردار است به طوریکه در پی شدت بارش احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، لغزندگی سطح جاده ها و اختلال در تردد جاده ای دور از انتظار نیست.