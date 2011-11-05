به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیو استریتز تایم چاپ مالزی، "بونگ مختارالدین" در این باره گفت : یارانه فعلی سوخت باید جایگزین یارانه منطقی و عقلانی شود، تا در دراز مدت بار آن بر دوش دولت سنگینی نکند.

براساس این گزارش، قیمت بنزین معمولی (95 اکتان) درمالزی 1.9رینگت (0.70 دلار) برای هر لیتر می باشد که نرخ فروش بنزین در کشورهای سنگاپور، تایلند، اندونزی و فیلیپین به ترتیب معادل 5.15 ، 4.13 ، 3.37 و 5.81 رینگت مالزی می باشد.

سال گذشته، دولت مالزی 9.6 میلیارد رینگت معادل 3.2 میلیارد دلار یارانه بابت بنزین و گازوئیل پرداخت کرده که امسال به میزان 15.9 میلیارد رینگت (5.3 میلیارد دلار) افزایش یافته است.

در جولای و دسامبر سال گذشته دولت مالزی اقدام به اصلاح قیمت بنزین کرد که به دنبال آن 1.7 میلیارد رینگت صرفه جویی در هزینه های دولت صورت گرفت .