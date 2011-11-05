به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هم اکنون از هر 15 آمریکایی، یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند. بر این اساس، از این تعداد بیش از 20 میلیون نفر از قشر بسیار فقیر هستند که روزگار بسیار سختی را می گذرانند.



فقیر بی خانمان آمریکایی در یکی از خیابانهای واشنگتن با سرما دست و پنجه نرم می کند



این گزارش در حالی منتشر شده که جنبش تسخیر وال استریت در روزهای اخیر به ویژه از سوی اقشار فقیر آمریکا علیه نظام سرمایه داری به اوج خود رسیده است.



بنابر این گزارش که روز گذشته (پنج شنبه) منتشر شده است، معضل فقر در مناطقی در غرب و جنوب آمریکا طی 10 سال اخیر تشدید شده که این مسئله تاثیر بسزایی بر عملکرد مدارس، بخش بهداشتی و خدمات درمانی عمومی داشته است.



بر این اساس، هم اکنون 20 میلیون آمریکایی معادل 7 درصد از جمعیت این کشور در فقر بسیار شدید زندگی می کنند که این میزان در 35 سال اخیر بی سابقه است.