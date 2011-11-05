تئاتر به تصویرسازی ذهنی قانون مداری در کودکان کمک می کند

مهدی معصوم بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فرصت مناسبی برای نهادینه کردن اطاعت از قانون و قانون مداری در کودکان و نوجوانان است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی تئاترگونه از اثرگذاری بالایی برخوردار است، عنوان کرد: تصویرسازی ذهنی در کودکان و نوجوانان بیشتر از سایر موضوعات در روند فرهنگ سازی نقش دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان تاکید کرد: تصویرسازی ذهنی به کمک هنر نمایش تئاتر نقش برجسته تری در این زمینه دارد.

معصوم بیگی با بیان اینکه نیروی انتظامی از برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان استقبال می کند، عنوان کرد: انتقال مفهوم هایی مانند چگونگی عبور از خیابان، بستن کمربند ایمنی، احترام به ارزش های اجتماعی و ممانعت از آلودگی صوتی از طریق تئاتر به ویژه تئاتر خیابانی بسیار تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به صورت بین المللی برگزار می شود، آنرا فرصت مناسبی برای انتقال مفهوم های اجتماعی مختلف به مخاطبان از طریق این رخداد بزرگ فرهنگی دانست.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.