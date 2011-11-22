پاسخ روسیه به سپر موشکی آمریکا معقول و کافی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف که با افسران حوزه نظامی جنوبی دیدار می کرد، گفت : اقدامات متقابل روسیه در پاسح به استقرار پدافند ضد موشکی آمریکا در اروپا معقول و کافی خواهد بود، اما این اقدامات امکان ادامه مذاکره در این مورد را از بین نخواهد برد.

مدودف افزود: ما باید تصمیم های معینی اتخاذ کنیم و من آنها را در آینده بسیار نزدیک بیان می کنم. تردید نداشته باشید که اقدامات ما معقول و کافی خواهد بود و راه ادامه بررسی اوضاع در ارتباط با سپر موشکی اروپا با شرکای ما در ناتو را مسدود نخواهد کرد.



وی افزود: ما باید پاسخ دهیم ولی در عین حال نباید درهای مذاکره را ببندیم.

وی گفت : "پدافند ضد موشکی به شکلی که طرف آمریکایی پیشنهاد کرده می تواند به تغییر ملموس سیستم برای نیروها منجر شود و این امر به نوبه خود می تواند مشکلات خاصی را برای روسیه به وجود آورد."

آمریکا بر آن است تا در شرق اروپا و ترکیه سیستم‌هایی از دفاع موشکی خود را مستقر کند که روسیه مخالت خود را با آن اعلام کرده است.

ایالات متحده به زعم خود، هدف این سیستم را دفاع از همپیمانان خود در برابر تهدیدهای بیرونی از جمله موشکهای ایران اعلام کرده، اما مسکو بر این باور است که چنین سامانه ای تهدیدی برای روسیه به شمار می رود.

