پاسخ روسیه به سپر موشکی آمریکا معقول و کافی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف که با افسران حوزه نظامی جنوبی دیدار می کرد، گفت : اقدامات متقابل روسیه در پاسح به استقرار پدافند ضد موشکی آمریکا در اروپا معقول و کافی خواهد بود، اما این اقدامات امکان ادامه مذاکره در این مورد را از بین نخواهد برد.
مدودف افزود: ما باید تصمیم های معینی اتخاذ کنیم و من آنها را در آینده بسیار نزدیک بیان می کنم. تردید نداشته باشید که اقدامات ما معقول و کافی خواهد بود و راه ادامه بررسی اوضاع در ارتباط با سپر موشکی اروپا با شرکای ما در ناتو را مسدود نخواهد کرد.
وی افزود: ما باید پاسخ دهیم ولی در عین حال نباید درهای مذاکره را ببندیم.
وی گفت : "پدافند ضد موشکی به شکلی که طرف آمریکایی پیشنهاد کرده می تواند به تغییر ملموس سیستم برای نیروها منجر شود و این امر به نوبه خود می تواند مشکلات خاصی را برای روسیه به وجود آورد."
آمریکا بر آن است تا در شرق اروپا و ترکیه سیستمهایی از دفاع موشکی خود را مستقر کند که روسیه مخالت خود را با آن اعلام کرده است.
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