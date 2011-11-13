وزیر ورزش موفقیت وزنه برداران ایران در رقابت های جهانی را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان طی پیامی موفقیت بزرگ و تاریخی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در رقابت های جهانی پاریس را به مردم سرافراز ایران اسلامی تبریک گفت.

در پیام عباسی با اشاره به کسب شش سهمیه المپیک 2012 لندن و نیز ایستادن بر روی سکوی سومی رقابت های جهانی که برای نخستین بار در تاریخ وزنه برداری ایران حاصل شده، آمده است: امروز وزنه برداری ایران در مسیر نیل به پله های رفیع گام برداشته و موفقیت های اخیر بر این نکته تاکید دارد که قهرمانان وزنه برداری از توانمندی بالایی در فتح سکوهای جهانی برخوردارند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز که بهترین نتیجه تاریخ وزنه برداری ایران در رقابت های جهانی را رقم زد چشم انداز روشنی از حضور این رشته در بازی های المپیک 2012 لندن را پیش روی ورزش ایران قرار داد. بدون شک این موفقیت ها وظیفه مسئولان ورزش کشور را در خدمت‌رسانی به جوانان بالنده کشور دوچندان خواهد ساخت. امیدوارم این پیروزی با موفقیتی بزرگ تر در لندن کامل شود. خداوند متعال را بابت این پیروزی شکرگزاریم و از تلاش مسئولان، مربیان و ورزشکاران این رشته تشکر می کنم.