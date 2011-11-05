سرمایه گذاری یک میلیون دلاری "گیتس" برای مقابله با مالاریا

به گزارش خبرگزاری مهر، اکثر افراد برای از بین بردن پشه ها از مگس کشهای پلاستیکی و یا از اسپری ها استفاده می کنیم، اما یکی از محققان دانشگاه کلمبیا سیستم متفاوتی را در برابر حشرات موذی ارائه کرده است: یک سیستم دفاعی لیزری!

بیل گیتس که بنیاد او در حال مبارزه با گسترش بیماری مالاریا است، به اندازه ای تحت تاثیر ایده این ابزار قرار گرفته که برای در اختیار داشتن آن یک میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. این استاد دانشگاه کلمبیا در حال تکمیل دیواری لیزری است که می تواند هر نوع حشره موذی نزدیک به خود را نابود کند.

این سیستم می تواند پرتوی مخروطی شکل از نور را بر روی کل یک خانواده تابانده و از آنها در هنگام خواب مانند یک لایه محافظتی در برابر انواع گزیدگی های حشرات محافظت کند. "مارکا" استاد دانشگاه کلمبیا سالها پیش بر این باور بود که نور می تواند به واسطه مختل کردن سیستم حسی حشرات آنها را رانده و دفع کند.

با استفاده از همین ایده وی به همراه گروهی از همکارانش سیستم دفاعی لیزری یا دیوار نوری ابداع کرده اند که به حشرات اجازه تردد نخواهد داد. به گفته محققان حشرات به سمت این دیوار نوری راه رفته یا پرواز می کنند اما هرگز از میان آن عبور نمی کنند. این سیستم چندان بزرگ و حجیم نیست اما یک دستگاه از آن می تواند منطقه ای بزرگ را پوشش داده و محافظت کند و برای مثال دیواره ای مخروطی شکل از نور را به دور یک خانواده ایجاد کند.

بنیاد بیل و ملیندا گیتس خود را وقف ریشه کن ساختن بیماری مالاریا کرده است و از این رو تا به حال در حدود یک میلیون و 100 هزار دلار بر روی این طرح سرمایه گذاری کرده است. این سیستم بسیار کم هزینه و به صرفه است زیرا می تواند منطقه ای بسیار وسیع را تحت پوشش خود درآورد. با این همه دانشمندان هنوز نمی دانند که چرا حشرات از این دیواره نوری عبور نمی کنند.

بر اساس گزارش دیلی میل، بنیاد گیتس اعلام کرده است سالانه در حدود یک میلیون انسان در اثر ابتلا به مالاریا جان خود را از دست می دهند که 90 درصد از این افراد در آفریقا سکونت داشته و 85 درصد از آنها کودکان زیر پنج سال هستند.