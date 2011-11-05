  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

"نوشتن؛ رویش اندیشه" منتشر شد

"نوشتن؛ رویش اندیشه" منتشر شد

کتاب "نوشتن؛ رویش اندیشه" راهنمای تألیف مقاله علمی برای دانشجویان و معلمان از سوی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب تلاش شده به زبان ساده، چگونگی نگارش مقاله علمی تشریح شود به همین منظور بعد از بیان مقدمات، گامهایی که برای تولید که یک مقاله لازم است به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

این گامها عبارتند از انتخاب موضوع،  بیان مسئله(تبدیل موضوع به مسئله)، تعیین مفاهیم اصلی و واژه های کلیدی، جستجو و شناسایی منابع و مآخذ براساس واژه های کلیدی، مرور و مطالعه مقدماتی برخی منابع و مآخذ، تهیه چارچوب و ساختار مقاله، مطالعه منابع و مآخذ و جمع‌آوری اطلاعات، نوشتن مقاله و اصلاح نهایی و پرداخت مقاله.

همچنین در خلال مطالب کتاب، نگارنده فعالیت‌هایی متناسب با هر بحث را پیشنهاد کرده که اجرای آن‌ها به خواننده کمک می کند  فهم عمیق‌تری از مباحث پیدا و صلاحیت‌های نویسندگی خود را توسعه دهد.
کد مطلب 1452440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها