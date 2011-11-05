عضو انجمن عکاسان دنا در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این کارگاه در کناراولین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان عصر جمعه برگزار شد و بیش از 40 عکاس از شهرستانهای مختلف استان در آن حضور داشتند.

اسحاق آقایی افزود: در این کارگاه یک روزه «احسان قنبری فرد» مباحثی را در خصوص چگونگی ویرایش و پردازش رنگ و نور در عکاسی ارائه کرد.

وی بیان کرد: همچنین دو نرم افزار قدرتمند Adobe Bridgeو Adobe Camera Rawمورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات و جزییات مورد نیاز عکاسان حرفه‌ای برای کار با این نرم افزار‌ها ارائه شد.

عضو انجمن عکاسان دنا اظهار داشت: ویرایش و پردازش عکس در محیط های نرم افزاری یکی از مشکلات عکاسان کشور است که در این کارگاه سعی شد عکاسان استان آشنایی بیشتری با نرم افزارهای عکس پیدا کنند.

وی یادآور شد: انجمن عکاسان دنا که در ماه گذشته با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاسیس شد، هم اکنون 50 عضو فعال دارد.

آقایی بیان داشت: توسعه هنر عکاسی در استان و تقویت مبانی فکری وهنری عکاسان استان از اهداف ایجاد این انجمن بوده است.