مدیریت واحد شهری؛ پلی در کاهش هزینه ها و افزایش رضایت شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، شهر به مثابه سیستم یکپارچه ای است که باید مدیریت آن نیز یکپارچه باشد چرا که در وهله اول شهرها دارای هویت واحد و یکپارچه اند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر هزینه های بالایی به دلیل عدم هماهنگی نهادها و دستگاه های مختلف در مورد فعالیتهای متنوع به خصوص در سطح اجرایی صرف می شود و هر ارگان بر اساس برنامه و نیاز خود به شکل سلیقه ای در شهر فعالیت می کند، این موضوع گاهی نارضایتی افکار عمومی شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.

در این میان مدیریت واحد شهری دارای یک منطق علمی، ایده اجتماعی و الگوی جهانی است و در واقع این سه عامل باید در کشور فراهم شود تا زمینه اجرای واقعی مدیریت واحد شهری فراهم شود.

نهادهای خدمات دهنده باید امکانات فنی خود را در یک قالب واحد منسجم کنند

منطق علمی این ایده مربوط به فراهم شدن زیرساخت های فنی است به عبارت دیگر باید نهادهای خدمات دهنده به شهر امکانات فنی خود را در یک قالب واحد منسجم کنند و آن را در اختیار دستگاه مدیریت واحد قرار بدهند.

درباره ایده اجتماعی آن نیز شرایط به گونه ای باید فراهم شود که یک واحد اداری ثابت پذیرای این مسئولیت و خدمات شهر شود.

و اما در بعد ایده جهانی یا الگوی جهانی آن، کشور باید برای جلوگیری از دوباره کاری ها در حوزه خدمات شهری از کشورهایی که سابقه طولانی در مدیریت واحد شهری دارند، بهره مند شود.

به سخن دیگر، مدیریت واحد شهری اصطلاح فرایندی است که نه تنها در سال های اخیر بلکه از دهه های پیش با توجه به مشکلاتی که بر اساس قوانین و ساختار سازمانی امور شهری در شهر به وجود آمده مطرح شده و مورد توجه مسئولان بوده و هست و در ذکر مصداق آن همین بس که مسائل و مشکلاتی بسیار از باب عدم وجود مدیریت واحد شهری گریبانگیر شهروندان شده است!

حل مشکلات تنها به وسیله شوراها و شهرداری غیرممکن است

در واقع بسیاری که معتقد بودند با تشکیل شوراها بسیاری از مشکلات شهری برطرف می شود به این نکته واقف شدند که حل مشکلات، تنها به وسیله شوراها و شهرداری غیرممکن است چرا که شوراها و شهرداری ها برای انجام کوچک ترین فعالیت ها و عملی کردن مصوبات نیازمند همکاری بسیاری از سازمان ها و نهادهای دیگر هستند که در صورت مخالفت و عدم همکاری می توان گفت کار شهرداری مختل شده و به تبع آن موجب ایراد خسارت به شهروندان می شود.

به عنوان نمونه برای مجوز ساخت یک واحد مسکونی یا تجاری که از شهرداری صادر می شود باید برای انشعاب آب از شرکت آب و فاضلاب، برای اشتراک برق از اداره برق، نصب کنتور گاز از شرکت گاز و صدور پایان کار از شهرداری و بسیاری موارد دیگر از ادارات تابعه مجــوز گرفت تا مشمول خدمات شهری باشد.

کارشناسان شهری معتقدند حل ریشه ای این معضل که سالانه موجب هدر رفت میلیاردها تومان از بیت المال می شود، سپردن شهر به یک مدیریت واحد است.

از این رو بحث مدیریت واحد شهری و نقش آن در ابعاد مختلف زندگی شهری از بحث های مهمی است که می تواند شهر را در رسیدن به یک توسعه موزون و پایدار یاری رساند.

شیوه دیگر حل این مشکلات ادغام سازمانهای خدمات رسان در موضوعات مختلف از جمله عمرانی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی است اما اجرای آن بسیار پیچیده تر و مشکل تر از اجرای شیوه مدیریت واحد واجرای برنامه ها توسط دستگا هها است.

و اما موضوع مهم و قابل تامل دیگر، انتخاب مدیری است که ضمن شرایط پذیرش چنین مسئولیتی به وظایف آشنا بوده و ضمن اختیارات جامع قانونی به امکانات شهری دسترسی کامل داشته باشد.

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یاداشت از : مجید درویشی