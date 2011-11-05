به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی استان فارس عصر جمعه در مراسم آوردگاه ملی هنر و معماری ایران بیان کرد: بررسیهای انجام شده در آثار تاریخی موجود شهر شیراز حاکی از این است که این استان دارای قدمت چند هزار ساله بوده که سابقه طولانی فرهنگی آن نشان دهنده حضور انسان و تمدن غنی در فارس است.

محمد مهدی نجفی ادامه داد: نکته قابل بررسی در آثار تاریخی فارس توالی تاریخی- فرهنگی را در این استان و به ویژه در شهر شیراز نشان میدهد که این ویژگی در کمتر شهرهای کشور به چشم میخورد.

وی یادآور شد: بافت تاریخی شیراز یکی از مناطق ارزشمند در این استان است که باید بتوانیم با حفاظت درست و اصولی، این میراث غنی را برای آیندگان محافظت کنیم همانگونه که از دیرباز برای ما گذاشته شده بود.

معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی استان فارس شیراز را یکی از جاذبه های گردشگری کشور عنوان کرد و افزود: استان فارس و شهر شیراز از دیرباز تاکنون در زمینه معرفی جاذبه های گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی صاحب مقام بوده که از جمله موارد گردشگری رشد یافته در فارس میتوان به گردشگری نجومی اشاره کرد.

نجفی یادآور شد: وجود هنرمندان دفن شده در استان فارس نیز گویای این موضوع است که فارس در عرفان نیز علاوه بر گردشگری و خلق آثار ممتاز تاریخی در طول تاریخ پیشتاز بوده است.

در بخش دیگری از این مراسم معاون برنامه ریزی فرهنگی شهرداری شیراز بیان کرد: رویکرد شهرداری شیراز حفاظت از بافت تاریخی است که حوزه های مختلفی در شهرداری از جمله حوزه بافتهای تاریخی و فرسوده و همچنین حوزه معاونت فرهنگی شهرداری شیراز این وظیفه را بر عهده دارند.

ستایش گر اظهار کرد: در یک شهر مکانهای مختلف با کاربردهای متفاوتی وجود دارند که میتوان به مکانهای قدسی و هویتی اشاره کرد.

وی ادامه داد: رابطه مردم یک شهر با فضاهای قدسی این است که به آنها علاقه دارند ولی دوست ندارند که کاملا به آنها نزدیک باشد اما در کنار فضاهای قدسی مکان ای هویتی قرار دارند که به منزله تاریخ فرهنگی یک جامعه به شمار می آیند.

معاون برنامه ریزی شهردار شیراز گفت: بافت تاریخی شیراز به منزله یک مکان هویتی برای شیراز است که باید تلاش داشته باشیم این مکانها را بشناسیم و آنها را برای آیندگان به درستی محافظت کنیم.