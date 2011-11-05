به گزارش خبرنگار مهر، مطهر امامی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بندر ماهشهر اظهار کرد: شهرداری چمران در سال 90 اهداف خود را به سمت و سوی فعالیتهای فرهنگی سوق داده و در این مسیر اقدام به احداث کتابخانه مرکزی شهر چمران کرده که پس از تکمیل شدن به نهاد کتابخانه های عمومی استان تحویل می شود.

وی افزود: کتابخانه مرکزی شهر چمران تاکنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری برسد.



شهردار چمران ادامه داد: در همین راستا احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهر چمران در نظر گرفته شده که شامل دو هکتار پارک، یک هکتار پارکینگ و یک هکتار فضای ورزشی است که با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال در حال تکمیل است.



امامی گفت: یکی از دغدغه های اصلی مردم، لوله گذاری و پوشاندن کانال اصلی شهر بود که با کمک و درایت اعضای شورا انجام شد و به یک خیابان 17 متری در مرکز شهر تبدیل شد.



وی عنوان کرد: از ابتدای سال کارگروه مبلمان شهری آغاز به کار کرد و تمامی خیابانها نامگذاری شدند و تابلوهای آنها نصب شد و ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر ایجاد شدند.



شهردار چمران عنوان کرد: شهرداری چمران به کمک اعضای شورای شهر توانست در حرکتی بزرگ، دو درجه به فضای شهر چمران اضافه کند و سرانه هر نفر پنج متر به هر نفر هفت متر افزایش یافت.



امامی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های بسیار بزرگی که در دستور کار شهرداری بود و انجام شد همسطح سازی جویها و پیاده روها بود که حدود دو هزار متر طول و مساحتی بیش از سه هزار متر مربع همسطح سازی شد.



وی افزود: روشنایی خیابانها به صورت جدی مورد نظر شهرداری بود و حدود 300 عدد چراغ در سطح شهر نصب شده است.



شهردار چمران اضافه کرد: یک پروژه دیگر که به کمک فرمانداری صورت گرفت اخذ امتیاز جایگاه CNG بود که توانستیم این امتیاز را دریافت کنیم و به زودی پس از انجام تحقیقات نهایی شروع به کار خواهد کرد.



وی به صورت خلاصه اشاره ای به بحث ساماندهی بازار چمران کرد و اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار چمران در حدود هشت ماه تحقیقات و برنامه ریزی آن انجام شده است و تمام معضلات احتماعی و اقتصادی آن پیش بینی و به زودی یک بازار بزرگ، مناسب و در شان شهروندان چمرانی ارائه خواهد شد.



امامی در پایان گفت: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک شهر چمران به کمک دانشگاه تربیت مدرس در حال تدوین است و به زودی سند چشم انداز 20 ساله شهر چمران، با برنامه های پنج ساله ارائه خواهد شد.