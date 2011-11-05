توجه به ماهیت تئاتر باید در اولویت قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر همت بازیگر تئاتر در ارتباط با طرح‌های جدید مجموعه ایران‌شهر همچون اختصاص تمرین گروه‌های حرفه‌ای تئاتر برای دانشجویان و همچنین آئین افتتاح نمایش گفت: اختصاص اجرای تمرین گروه‌های حرفه‌ای برای دانشجویان طرحی بسیار مهم و قابل توجه است، زیرا سبب می‌شود که دانشجویان تئاتر در فضایی کاملا حرفه‌ای با عملکرد، نحوه تمرین و شکل گیری یک نمایش آشنا شوند و این امر می‌تواند در آینده کاری و حرفه‌ای دانشجویان بسیار کارآمد و تاثیرگذار باشد.

این بازیگر در ادامه در ارتباط با اجرای طرح آیین آغاز اجرای نمایش در مجموعه ایران‌شهر نیز اظهار کرد: به نظر من، توجه به ماهیت تئاتر است که باید در اولویت قرار داشته باشد و اجرای این طرح یک صورت ظاهری و فرمایشی دارد، اما در ادامه باید بگویم هر حرکتی که موجب رونق تئاتر شود می‌تواند قابل توجه باشد.

همت در خصوص نمایش ایوانف نیز گفت: امیررضا کوهستانی در نمایش "ایوانف" توانسته مفهوم اثر را به شکل مطلوبی به تصویر در آورد و به نحو قابل توجه‌ای اثر دیگری را مال خود کند.

وی یادآور شد: مجموعه تماشاخانه ایران‌شهر با دونمایش "ایوانف" به کارگردانی امیررضا کوهستانی و " نامه‌هایی به تب" کار سیامک احصایی همه روزه به استثناء روزهای شنبه پذیرای علاقمندان‌ به هنرهای نمایشی است.