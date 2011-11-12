دکتر عظیم حمزئیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه میراث معنوی ایران زمین اظهار داشت: در زمینه معرفی این میراث به جهانیان ضعفهای عمده و عمیق داریم که یکی از دلایل آن ضعف در خودباوری است .

وی یادآور شد:‌ معرفی داشته های معنوی و فرهنگی به جهانیان نیازمند آشنایی دقیق مسئولان با داشته هایی است که عامل تفاخر ایران زمین بوده و به عنوان الگوهایی از تمدن ایران باید مورد توجه باشند.

استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان در مورد اینکه ثبت آثار معنوی در میراث جهانی چه تأثیری در معرفی فرهنگ ایران زمین به جهانیان دارد نیز گفت: این ثبت اولین قدم برای ثبت فرهنگ و معرفی آن به جهانیان است ولی شرط کافی نیست.

وی همچنین در مورد اینکه برای تقویت این حوزه چه باید کرد اظهارداشت: برای تقویت این حوزه در مرحله اول خودباوری مدیران و مسئولان فرهنگ خودی از غنای فرهنگ خودمان ضروری است و در کنار این خودباوری لازم است زمینه دیدار علاقمندان ایرانی و غیرایرانی از این مجموعه ها و آثار معنوی و تاریخی فراهم شود .