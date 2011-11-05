به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده صبح شنبه در جلسه کارگروه مقابله با اثرات زیانبار ریزگردهای عربی در لرستان اظهار داشت: لرستان دارای شرایط اقلیمی بسیار حساس و مهمی است که این اقلیم ظرفیت بالایی را در استان قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه باید از شرایط زیست محیطی استان در راستای بالندگی لرستان استفاده شود، گفت: لرستان دارای تفاوت ارتفاع 500 تا چهار هزار و 100 متر است که این تفاوت ارتفاع موجب تنوع و گستردگی در حیات این استان شده است.

تنوع زیستی لرستان در دنیا کم نظیر است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور ادامه داد: با این اوصاف می توان از این اقلیم و تنوع زیستی موجود در استان برای رشد گردشگری و همچنین در بخش های کشاورزی، دامپروری، آبزیان و صنعتی و معدنی استفاده لازم را در راستای توسعه استان برد.

محمدی زاده تصریح کرد: در کمترین نقطه ای از دنیا می توان چنین مجموعه زیستی را یکجا مشاهده کرد که باید این ظرفیت مهم در لرستان به خوبی مدیریت شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی است، بیان داشت: عمده فعالیتها در این زمینه باید یا توسط دستگاههای اجرایی و یا خود مردم انجام شود به طوریکه هر چقدر ما بتوانیم در زمینه حفظ محیط زیست مشارکت مردم را جلب کنیم موفق تر خواهیم بود.

جنگلهای لرستان در قلب زاگرس

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور همچنین به اهمیت جنگلهای لرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به گستردگی رشته کوه زاگرس از ارومیه تا بندرعباس که 10 استان کشور را در بر می گیرد جنگلهای استان لرستان در مرکزیت زاگرس قرار دارند.

محمدی زاده از زاگرس به عنوان گوهر ارزشمند ایران زمین یاد کرد و بیان داشت: با مطالعه زاگرس در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ...متوجه می شویم که این رشته کوه اهمیت فوق العاده ای برای ایران دارد.

طرح بین المللی مطالعه تنوع زیستی در حوزه زاگرس

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از جنگلهای زاگرس و به ویژه استان لرستان، گفت: در حال حاضر یک طرح بین المللی در زمینه مطالعه تنوع زیستی در حوزه زاگرس در این سازمان در دست انجام است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به برگزاری یک همایش بین المللی در این زمینه طی سالجاری، گفت: ما در زمینه توسعه جنگلها و جلوگیری از آسیب به جنگلهای بلوط، اورس و سایر گونه های منطقه زاگرس بسیار حساس هستیم.

محمدی زاده با بیان اینکه در منطقه زاگرس نه تنها به دنبال حفاظت بلکه به دنبال ارتقا کیفیت نیز هستیم، افزود: در این راستا چند طرح مهم در دستور کار داریم.

استفاده بیش از حد دام ها از مراتع یک معضل جدی است

وی ادامه داد: مسئله دام و مرتع و استفاده بیش از حد دام ها از مراتع یک معضل جدی است که ما در مجلس به دنبال طرح ساماندهی و خروج دام از جنگل ها و مراتع هستیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور بیان داشت: تلاشهای ما برای ساماندهی وضعیت کنونی در مجلس هنوز به ثمر ننشسته است که امیدواریم با پیگیری تلاشها و نگاه مثبت نمایندگان برای نجات جنگلها و مراتع از این بی توازنی دام و مرتع گامی برداشته شود.

محمدی زاده همچنین از پیگیری های ویژه در زمینه طرحهای حوزه آب و خاک خبر داد و گفت: در این راستا وزارت جهاد کشاورزی اعتبارات خوبی را برای کارهای آبخیزداری، آبیاری نوین و سرمایه گذاری در حوزه آب و خاک در نظر گرفته است که پیگیری می کنیم تا سقف اعتبارات برای لرستان برداشته شود.

میزان مناطق حفاظت شده کشور به 12 درصد می رسد

وی با اشاره به کمبود امکانات و منابع در سازمان محیط زیست کشور، گفت: سازمان ملل نرم مناطق حفاظت شده برای کشورهای مختلف را 10 درصد محدوده جغرافیایی هر کشور در نظر گرفته است که این امر باید تا سال 2012 محقق شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه هنگامی که من وارد این سازمان شدم این رقم تنها 7.6 درصد بوده است، گفت: تعهدات بین المللی ما تا پایان امسال به عدد 12 درصد می رسد که با این اوصاف ما اکنون از برنامه جهانی جلوتر هستیم.

محمدی زاده همچنین پیرامون ارتقا سطح مناطق حفاظت شده لرستان نیز گفت: در حال حاضر 6.2 درصد لرستان تحت حفاظت سازمان محیط زیست است که این رقم به زودی به 14 درصد خواهد رسید.