تبليغات سنگين وناكام صدام براي برگزاري كنفرانس غيرمتعهد ها

مهمترين رويدادهاي 12/05/61چنين است:

-سفر محسن رضائي به تهران براي مشورت با اعضاء شوراي عالي دفاع و جمع بندي صياد شيرازي از عمليات رمضان در جمع فرماندهان عمل كننده سپاه و ارتش و اعلام پايان عمليات در مقطع فعلي و طرح مانور عمليات آينده با هدف نزديكي به شهر بصره.

- تشكيل جلسه مجدد در قرارگاه كربلا با شركت فرماندهان قرارگاههاي سپاه، تحليل حسن باقري درباره عمليات آينده و بيان دشواريهاي طرح مانور پيشنهادي و دفاع برخي از اعضاء جلسه از طرح مانور و تشويق شركت كنندگان به تحمل شدائد وسختي هاي اين عمليات (با اقدام عراق در انداختن آب به منطقه عملياتي راهكارهاي دست يابي به بصره در اين مقطع عملاً بسته مي شد).

-گلوله باران شهر آبادان 19 تن مجروح شدند. دهلران نيز گلوله باران شد و به مناطق مسكوني آن خسارتهايي وارد آمد.

- به سبب وجود ميدانهاي متعدد مين و تله هاي انفجاري در داخل و اطراف شهرهاي آبادان و خرمشهر، بازگشت ساكنان اين دو شهر تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام شد. امروز مردم جنگ زده گيلانغرب در مراسمي با حضور امام جمعه باختران، وزير نيرو و شماري از مسئولان كشوري و لشكري به شهر خود بازگشتند و اولين كلنگ بازسازي شهر نيز به زمين زده شد.

-ورود 218 كاميون و تريلركمك شامل مهمات و تجهيزات نظامي از كويت و عربستان به عراق.

- امروز نيز 84 تن از مردم مسلمان عراق پس از گذشت از مرز وارد ايران شدند و تقاضاي پناهندگي كردند.

- نيروهاي سپاه اشنويه در يك درگيري با حزب دمكرات، سه تن از اعضاي جهادسازندگي را كه در اسارت اين حزب بودند، آزاد كردند. در اين درگيري، يكي از افراد حزب دمكرات كشته شد و يك تن نيز به اسارت درآمد. در يك درگيري ميان نيروهاي خودي و افراد مسلح غيرقانوني در اطراف مريوان نيز از اين افراد دو تن كشته و چند تن نيز مجروح شدند.

-امروز سازمان كومله در پي امضاي قرارداد با حزب دمكرات كردستان ـ كه با وساطت رژيم عراق صورت گرفت ـ رسماً فعاليت خود را در شهر سليمانيه عراق آغاز كرد.

- درعمليات نيروهاي سپاه در شهر باختران، سه تن از افراد چريكهاي فدايي خلق ـ شاخة اشرف دهقان ـ دستگير شدند و يك تن ديگر نيز كشته شد. در اطراف قائمشهر هم سه تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق دستگير شدند. يك عضو اين سازمان يكي از اهالي قائمشهر را با چاقو به شهادت رساند. همچنين يكي از اعضاي دفتر سياسي ـ عقيدتي نيروي هوايي ارتش و همسر يكي از اعضاي انجمن اسلامي شركت مينو به دست افراد سازمان مجاهدين خلق به شهادت رسيدند.

-در ميدان "باب الشارجه" بغداد منفجر شد. جنبش مجاهدين عراق شاخة "ابوميثم تمار" مسئوليت انفجار دو روز پيش بغداد را برعهده گرفت. گروه ابوميثم در اطلاعيه اي در مورد تشكيل جلسه سران كشورهاي غيرمتعهد در بغداد، هشدار داد.

-قرارداد جديد عراق با شركتهاي كرة جنوبي براي طرحهاي ساختماني، آبرساني و احداث خط آهن بغداد ـ ام القصر.

- سخنگوي دولت عراق ضمن اعلام آمادگي براي تعيين آغازگر جنگ، خواستار دريافت غرامت از ايران شد(!)

- كاردار موقت جمهوري اسلامي ايران در كويت امروز در ديدار با سفيران هند و يوگسلاوي در آن كشور(كويت) بر جلوگيري از برگزاري كنفرانس غيرمتعهدها در بغداد به دليل نا امني اين شهر، تأكيد كرد. بنگلادش در پي سفر وزير مشاور عراق به داكا، نظر خود را درباره لغو ميزباني عراق تغيير داد: ما در كنفرانس اجلاس سران عدم تعهد در بغداد شركت خواهيم كرد.

- مقالة نشريه هندي "تلگراف" دربارة وضعيت فعلي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي: عليرغم انتظار ناظران غربي، انقلاب ايران با تهاجم عراق شكست نخورد، پيشنهادهاي آمرانة صلح عراق را نپذيرفت، بدون هيچ مشكلي بني صدر را بركنار كرد و از ترور رهبران و انفجارها نيز موفق بيرون آمد. رشد تفكر شيعي اولين منبع تهديد اعراب منطقه است.

- بالاترين اولويت بين المللي عراق، برگزاري كنفرانس غيرمتعهدها در بغداد است. تابلوهاي خوش آمدگويي بر ديوارهاي بغداد نصب شده است. كارگران 24 ساعته كار ميكنند ... برگزاري كنفرانس در بغداد، رياست سه سالة كنفرانس را به صدام خواهد داد. نشريه هاي الشعب، لوماتن، ژونآفريك و اشپيگل در بررسي حملات اخير ايران به داخل عراق، هركدام به يكي از آثار آن توجه كرده اند: "الشعب: تلفات عراقيها"؛ "لوماتن: نفوذ ايران به عمق مواضع عراق"؛ "ژونآفريك: نفوذ ناموفق ايران"؛ "اشپيگل: هدف اصلي ايران بصره است. سقوط اين شهر سرآغاز سقوط صدام خواهد بود." اين نشريه سپس افزوده است كه سربازان ديگر كشورهاي عربي در ارتش عراق خدمت ميكنند. اشپيگل همچنين با اشاره به اينكه بصره در تيررس توپخانه هاي ايران است، خاطرنشان كرده كه ايران تاكنون از اين امتياز استفاده نكرده است.

- ارسال كمكهاي ايران به رزمندگان جبهه هاي لبنان.

مهمترين رويدادهاي12/05/65چنين است:

-تشكيل جلسه قرارگاه خاتم الانبياي سپاه با حضور اعضاي قرارگاه نوح جهت پيگيري كار آمادگي و مشكلات عمليات الاميه؛ اقدامات مهندسي، تداركاتي و ساخت اهداف كاذب. تأكيد قرارگاه خاتم بر احداث پل ثابت بر اروند به منظور افزايش توانايي انتقال نيرو.

- يك كشتي امريكايي حامل بنزين براي شركت ميتسوبيشي ژاپن، در آبهاي خليج فارس هدف موشكهاي يك هليكوپتر ناشناس قرار گرفت و 27 تن از خدمه ايتاليايي اين كشتي مجروح شدند؛ وزارتخارجه امريكا اين حمله را به ايران نسبت داد و آنرا تقبيح كرد.

-بررسي زمينه هاي همكاري با نيروهاي معارض عراقي در جلسه مشترك مسئولان نيروي زميني و قرارگاه رمضان؛ بررسي وضعيت نظامي و اقتصادي مناطق تحت نفوذ معارضان و چگونگي حضور نظاميان عراقي؛ وضعيت حفاظتي پالايشگاه كركوك؛ آمادگي نيروهاي معارض براي اجراي عمليات مشترك نفوذي. گزارش حمله نيروهاي معارض كرد عراق به چهار پايگاه نظامي در مناطق زاخو و خرمال.

-ادامه درگيري كومه له و دمكرات درحوالي سقز، 11 كشته و 13 مجروح داشت.

- اعزام نيروهاي داوطلب مردمي از 22 شهر كشور. گروهي از اسيران عراقي اردوگاههاي تهران به زيارت مرقد مطهر امام رضا(ع) رفتند.

- بازتاب پيشنهاد طرح پنج ماده اي صلح صدام حسين؛ حمايت شاه اردن از صدام حسين؛ حمايت مصر از عراق و درخواست توقف جنگ؛

- سفر معاون وزارت خارجه(لاريجاني) به شوروي؛ خبرگزاري فرانسه: شوروي ضمن اعلام بيطرفي، هم به عراق و هم به ايران كمك نظامي ميكند.

- آقاي هاشمي رفسنجاني در ملاقات كاردار ايران در فرانسه با ايشان: فرانسه اگر خواهان بهبود روابط با ايران است بايد مواضع واقع بينانه تر و با دست باز با ما برخورد كند.

- مخالفت جهاداسلامي با گفت وگو درباره آزادي گروگانهاي امريكايي؛ از جمله خواسته هاي اين سازمان، آزادي 17 تن از هوادارانش در كويت است.

- روزنامه مصري الاحرار: مذاكرات اسرائيل و عراق براي خريد اسلحه؛ اسرائيل خواهان كمك عراق به روند صلح خاورميانه و عراق خواستار خريد انواع موشكها، هواپيماهاي شناسايي و... از اسرائيل شد.

- روزنامه المجاهد چاپ الجزاير: علت اصرار كشورهاي عرب خليج فارس بر ادامه جنگ قيمتها، تحليل بردن توان اقتصادي ايران است.

مهمترين رويدادهاي12/05/66:

-جلسه فرماندهان سپاه براي بررسي طرح عمليات “ نصر7 “

- دفع پاتك دشمن در ارتفاعات ميمك و اهداف عراق از اين تحركات . درگيري شديد ميان حزب دمكرات و نيروهاي خودي در روستاي “ كلاشين “ سقز

-كمين افراد گروهك ضدانقلابي “ رزگاري “ در مريوان .

-شكست منافقين در منطقه “ كاني شيخ “ به هنگام تلاش براي ورود به ايران .

- گزارش ژاندارمري در مورد احتمال حمله شيميايي عراق به شهرهاي مرزي اشنويه ، پيرانشهر و سردشت .

- پاسخ امام امت به پيام حجت الاسلام والمسلمين كروبي درباره فاجعه مكه . تأكيد امام (ره) بر بي لياقتي آل سعود در اداره حرمين شريفين .

- آغاز مانور دريايي “ شهادت “ و اطلاعيه ستاد كل سپاه مبني بر منع تردد كليه كشتيها و هواپيماهاي نظامي و مسافربري در آبهاي محدود مانور . موضع گيري امريكا و انگلستان در برابر مانور شهادت .

- تفسير هفته نامه نيوزويك ، ايندي پندنت و وزير جنگ اسبق امريكا از طرحها و اهداف حمله احتمالي امريكا و خطرات محافظت از كشتيها و احتمال يك حمله پيشگيرانه عليه ايران .

- اعزام سه فروند كشتي نظامي انگليسي به خليج فارس براي جايگزين كردن آنها با كشتيهاي موجود

-ديدار “ يولي ورنتسف “ معاون وزير خارجه شوروي با رئيس جمهور ، وزير امورخارجه و نخست وزير و گفت وگوهاي آنها درباره لزوم خروج نيروهاي بيگانه از خليج فارس ، پايان جنگ ايران و عراق ، سفر دبيركل سازمان ملل به ايران و روابط اقتصادي دوجانبه .

- روزنامه الابناء و “ صلاح خلف “ ( ابواياد ) مرد شماره 2 الفتح خواستار اقدام مشترك اعراب عليه ايران شدند .

-بركناري وزيران كشور و بازرگاني عراق به دستور صدام .

ومهمترين رويداد12/05/67: