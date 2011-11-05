به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه مراسم نواخته شدن زنگ 13 آبان که پیش از ظهر شنبه در مدرسه راهنمایی یاسر واقع در منطقه یک تهران برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و فرصت به آموزش و پرورش برای تغییر مدیریت آن افزود: اقدامات خوبی را برای این صندوق انجام داده ایم که یکی از آنها واگذاری برخی از شرکتهای تابعه آن است.

وی با بیان اینکه برخی از تغییر و تحولات دیگر نیز در این صندوق درحال شکل گیری است، ادامه داد: مدیر بانک سرمایه را نیز تغییر دادیم و حتی برای واگذاری این بانک جلو رفتیم اما با قضایایی که پیش آمد فعلا یک مقدار صبر کردیم تا با قیمت بهتری آن را بفروشیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به صحبتهای سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر اینکه باید تا دو هفته دیگر مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تغییر کند، تصریح کرد: خودمان در حال تغییر هستیم و کسی نمی تواند در این باره به ما دستور دهد.

حاجی بابایی تاکید کرد: هرگونه سخن گفتن درباره این صندوق چون یک مقوله اقتصادی است آن را دچار مشکل می کند.

حیثیت مدارس دولتی زیر سئوال بود

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا قانون ممنوع بودن فعالیت آموزشگاههای آزاد در برگزاری دوره های پیش دانشگاهی دیر ابلاغ شد به شکلی که بسیاری از خانواده ها در آغاز سال تحصیلی دچار سرگردانی شدند، گفت: این قانون را اول مهر ابلاغ کردیم که دیر نبود.

وی در پاسخ به اینکه ثبت نامها تا اول مهر انجام شده بود، گفت: نه انجام نشده بود و برخی از آموزشگاهها می خواستند قانون را دور بزنند و حتی به مدیر مدرسه گفته بودند که شما دانش آموز را ثبت نام کنید و ما برای آنها دوره پیش دانشگاهی برگزار می کنیم که در نهایت گرفتار شدند.

حاجی بابایی با بیان اینکه بخش نامه کردیم که اقدام این آموزشگاهها غیرقانونی است، تاکید کرد: حتی آموزشگاهها در اجرای برخی از دانش آموزان را نیز معطل کرده اند که بتوانند ادامه تحصیل آنها را درست کنند اما نتوانسته اند و دچار مشکل شده اند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: حیثیت مدارس دولتی با این اقدام زیر سئوال رفته بود و ما با این روش از آنها دفاع کردیم.

احکام بازنشستگان سال 89 صادر می شود

وی درباره بلاتکلیفی 12 هزار فرهنگی که در سال گذشته بازنشسته شدند ولی هنوز احکام بازنشستگی آنها ابلاغ نشده گفت: ابهاماتی در این زمینه برای سازمان بازنشستگی وجود داشت که با گفتگو آن را حل کردیم و به زودی احکام آنها صادر می شود.

حاجی بابایی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر بلاتکلیفی برخی از حق التدریسی ها در آموزش و پرورش گفت: هیچ کس در آموزش و پرورش بلاتکلیف نیست و اگر یک نفر را پیدا کردید، اسمش را به من بگویید؛ همه افراد در آموزش و پرورش تعریف دارند.

وزیر آموزش و پرورش درباره معلمان شرکتی نیز گفت: ما را به خیر و آنها را به سلامت.