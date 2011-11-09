انتقاد از اهمال متولیان در معرفی مواریث معنوی به جهانیان

دکتر محمد بقایی ماکان درباره سهم ناچیز ایران از میراث معنوی جهان با وجود برخورداری از مواریث معنوی بی‏شمار به خبرنگار مهر گفت: به نظر نمی‎رسد محافل فرهنگی جهان از ارزشهای معنوی تاریخ 5 هزارساله ایران بی خبر باشند و قدر آن را ندانند.

وی افزود: شاهد این مدعا را می‎توان در تحقیقات ایران شناسی محققان خارجی نظیر هانری کربن که سی سال بر آثار سهروردی اندیشه گماشت، یا ترجمه گلستان سعدی بوسیله بارنابه بریسون صورت گرفت یا در تألیفات محقق پرآوازه آن ماری شیمل آلمانی ، یا در ترجمه شاهنامه فردوسی بوسیله ژول مول که چهل سال به طول انجامید و تلاشهای دیگری که پژوهندگان غیر ایرانی در قلمرو زبانشناسی، تاریخ و انواع هنرهای ایرانی، مصروف داشتند مبین آن است که ارزش دستاوردهای فرهنگی ایران برای صاحبنظران در جهان شناخته شده است.

نویسنده کتاب"درجستجوی هویت ملی" ادامه داد: اگر این ارزشها نمود شایسته خود را ندارد به دلیل اهمالی است که از سوی متولیان این فرهنگ صورت می‎گیرد. زیرا آنان هستند که باید این گنجینه حداقل 3 هزارساله را چنان که شایسته آن است به منظر بنشانند و جهانیان را به نظاره.

بقایی در مورد اینکه ثبت آثار معنوی در میراث جهانی چه تأثیری در معرفی فرهنگ و هویت ایران زمین به جهانیان دارد هم اظهار داشت: طبیعی است ثبت هر اثری در مرکز ثبت آثار جهانی در یونسکو نشان از ارزش جهانی آن اثر دارد. از همین رو سالیانی است که کشورهای مختلف جهان می‎کوشند با پدید آوردن معیارهای قابل قبول یونسکو آثار تاریخی خود را به ثبت جهانی برسانند.

نویسنده کتاب"در شناخت هویت ایران" در مورد اینکه برای تقویت این حوزه چه باید کرد هم گفت: نقش مدیریت فرهنگی دلسوز در حفظ و اشاعه تاریخ و دستاوردهای فرهنگی در هر کشوری تأثیر بسیار دارد. این تلاش در کشورهای مختلف متفاوت است، در برخی کشورها سعی مدیران و کارگزاران فرهنگی بر آن است تا ضمن حفظ میراث فرهنگی خود اعم از معنوی و مادی، عاملی برای تولید درآمد ملی نیز فراهم آورند.