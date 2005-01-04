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۱۵ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۱۲

با صدور اطلاعيه اي:

مركز پژوهشهاي مجلس از عموم ملت ايران دعوت كرد نظر خود را درباره طرح اقتصادي تثبيت قيمت ها اعلام كنند

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اطلاعيه اي از عموم ملت شريف ايران اسلامي دعوت كرد نظرات خود را نسبت به مصوبه اخير مجلس درباره طرح اقتصادي تثبيت قيمتها اعلام كنند .

به گزارش سرويس سياسي مهر ، در اين اطلاعيه آمده است : مصوبه اصلاح ماده 3 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه كه دولت را موظف مي كند قيمت بنزين و ديگر حامل هاي انرژي در سال آينده در سطح قيمتهاي شهريور امسال ثابت بماند مورد توجه مردم، نخبگان و دلسوزان نظام اسلامي واقع شده و لازم است نظرات هم ميهنان دراين باره جمع آوري و به نمايندگان منعكس شود .

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از مردم خواسته است با شماره تلفن 39932753 و پايگاه اينترنتي  www.mellat.majles.ir تماس و نظرات سازنده خود را به اطلاع  نمانيدگان مجلس شوراي اسلامي برسانند . 

کد مطلب 145264

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