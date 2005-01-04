مركز پژوهشهاي مجلس از عموم ملت ايران دعوت كرد نظر خود را درباره طرح اقتصادي تثبيت قيمت ها اعلام كنند

به گزارش سرويس سياسي مهر ، در اين اطلاعيه آمده است : مصوبه اصلاح ماده 3 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه كه دولت را موظف مي كند قيمت بنزين و ديگر حامل هاي انرژي در سال آينده در سطح قيمتهاي شهريور امسال ثابت بماند مورد توجه مردم، نخبگان و دلسوزان نظام اسلامي واقع شده و لازم است نظرات هم ميهنان دراين باره جمع آوري و به نمايندگان منعكس شود .

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از مردم خواسته است با شماره تلفن 39932753 و پايگاه اينترنتي www.mellat.majles.ir تماس و نظرات سازنده خود را به اطلاع نمانيدگان مجلس شوراي اسلامي برسانند .