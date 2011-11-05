به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طبرسا در مراسم آوردگاه ملی هنر و معماری ایران بیان کرد: در راستای احیای زندگی در بافتهای تاریخی باید تمامی قابلیتهای آن را شناسایی کنیم و بتوانیم با انتخاب کاربریهای جدید برای آنها روح زندگی را در بافتهای تاریخی به جریان بیندازیم.

وی اظهار کرد: در صورت داشتن نگاه موزه ای به بافتهای تاریخی آسیب بزرگی به آنها وارد کرده ایم زیرا لازم است جریان زندگی شبانه روزی در بافت وجود داشته باشد تا امنیت در آن حاکم شود زیرا یکی از ابزار ایجاد امنیت در مناطق حاکم بودن قانون رفت و آمد در آنها است.

وی بیان کرد: با ورود صنعت به کشور و توسعه شهرنشینی در کشور و همچنین به دلیل عدم مدیریت صحیح توسعه شهری بافتهای تاریخی به تدریج تخلیه شدند و به تدریج نقش حاشیه مزمن را پیدا کردند و بافتهای تاریخی مورد بی مهری قرار گرفتند.

طبرسا ادامه داد: با برسی آثار به دست آمده از مکتوباتی که در اختیار داریم مشخص می شود که فارس دارای تمدن غنی چند هزار ساله است و در راستای انتقال صحیح آن به نسلهای آینده باید راهکارهای اصولی و علمی را به کار گیریم.

دکترای معماری و شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران بیان کرد: ازجمله راهکارهای اصولی برای نگهداری از بافتهای تاریخی میتوان به آسیب شناسی، اصلاح انحرافات ایجاد شده دربافت، رفع خطر از بناها، مرمت، نوسازی و بهسازی اشاره کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت از بافتهای تاریخی کشور گفت: دارا بودن دید مرمتی به یک بنای تاریخی به تنهایی کافی نیست و نباید به یک بنا فقط دید مرمتی داشت زیرا با برقراری کاربری صحیح در بافت است که می توان آن را برای همیشه بیمه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود انطباق مرکز تجاری و مرکز تاریخی شیراز را یکی از عوامل مضر برای بافت در چهار دهه گذشته عنوان کرد و افزود: قوت پیدا کردن مرکز تجاری شهر شیراز بر مرکز تاریخی آن وعدم وجود کاربری مناسب برای این منطقه باعث شده است که آسیب زیادی به بافت وارد شود.

دکترای معماری و شهر سازی از دانشگاه علم و صنعت ایران یاد آور شد : در سالهای گذشته به قدری به بافت تاریخی شیراز به صورت یک مکان مقدس و آنتیک نگاه کرده ایم که ناخواسته آسیبهای زیادی را به آن وارد کرده ایم و در حال حاظر نیاز بافت است که برای آن کاربری جدید تعریف کنیم.

طبرسا ادامه داد: با توجه به اینکه بیکاری در کشور ما به یک معظل جدی تبدیل شده، تعریف کاربری جدید برای بافت تاریخی میتواند میزان زیادی اشتغالزایی را به همراه داشته باشد که این مهم نیازمند توجه جدی ارگانهای مختلفی از جمله استانداری، فرمانداری، شهرداری و میراث فرهنگی استان است.