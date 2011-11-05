به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور وزیر آموزش و پرورش و دبیر جشنواره برگزار خواهد شد، برترین‌های این دوره از جشنواره در بخش‌های رقابتی فیلم داستانی، کوتاه، مستند،‌پویانمایی و دانش‌آموزان و فرهنگیان فیلمساز معرفی خواهند شد و تندیس‌های زرین و سیمین جشنواره و نیز دیپلم‌های افتخار و تقدیرها در بخش‌های مختلف به بهترین‌های جشنواره رشد اهدا خواهد شد.

در بخش جنبی جشنواره نیز،‌ نهادها و سازمان‌های مختلفی چون معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، انجمن اولیا و مربیان،‌ آیسسکو، پدافند غیرعامل و ... برگزیدگان خود را معرفی و به آنها جوایز ویژه‌ای اهدا خواهند کرد.

- بخش بزرگداشت هوشنگ مرادی‌کرمانی به‌خاطر چهل سال حضور مستمر و موفق در این جشنواره از بخش‌های مهم دیگر رشد امسال خواهد بود.

- رسول صدرعاملی یکی از داوران اصلی چهل‌ویکمین دوره جشنواره فیلم رشد، قرار است متن بیانیه هیئت داوران جشنواره را قرائت کند.

- در جشنواره رشد امسال سینماگران دانش‌آموز حاضر در بخش ویژه خودکه از دیروز به جمع حاضران در جشنواره پیوسته‌اند، حضور پرشوری در جشنواره داشته‌اند. آنها در یک شب مانده به اختتامیه جشنواره میهمان باشگاه فرهنگیان هستند و قرار است امشب (شنبه شب 14 آبان) با وزیر آموزش و پرورش و نیز دبیر جشنواره جلسه‌ای ترتیب داده شود.

-از برنامه‌های نقد و بررسی جشنواره، تاکنون نشست نقد دختران بدون حضور قاسم جعفری کارگردان آن که در سفر حج به سر می‌برد، انجام شده و قرار است یک کارگاه آموزشی نیز برای دانش‌آموزان تشکیل شود.

- همچنین عصر امروز شنبه 14 آبان به نقد و بررسی فیلم‌های سینمایی "من می توانم" شیرکو سالک و "وقتی نور می‌تابد" شهریار پورسیدیان اختصاص دارد.

- جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد با 46 سال سابقه و 40 دوره برگزاری، قدیمی‌ترین رویداد سینمایی ایران است که چهل و یکمین دوره آن از 8 آبان آغاز شده و تا فردا 15 آبان ماه ادامه خواهد داشت.