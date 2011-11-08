" انتظار الموجه" به فرانسه ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس جعفری دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اعلام این خبر گفت: موضوع انتظار ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج) از جمله مسائلی است که پیرامون آن کتابها و آثار فراوان به رشته تحریر درآمده است.

وی افزود: آنچه مهم است تبیین معنای واقعی انتظار و ارتباط آن با سایر اعتقادات و رفتارهای اسلامی ـ مذهبی است که هر منتظر حقیقی در زندگی خود می‌بایست آن را دنبال روی نماید. در این باره بعضی افراد با عدم دقت و توجه حقیقی به مسئله مهدویت و مسائل پیرامون آن به انحراف رفته‌اند که فقیه روشن بین آیت الله محمد مهدی آصفی در این کتاب به آن می‌پردازند.

وی ارتباط مسئله‌ انتظار با حرکت و تلاش، انتظار در مکاتب فکری غیر دینی، انتظار در ادیان سابق بر اسلام، انتظار نزد عموم مسلمانان از اهل سنت و شیعیان، انتظار چیست، ارزش فرهنگی انتظار چیست، شکلها و جلوه‌های مختلف انتظار، علت تأخیر در فرج و ظهور حضرت مهدی(عج)، نقش سنت‏های الهی و امداد غیبی در انقلاب مهدوی و... را از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب عنوان کرد.



حجت الاسلام جعفری یادآورشد: پیشتر اصل عربی و ترجمه‌ اردوی کتاب منتشر شده که اینک ترجمه آن به زبان فرانسوی در شمارگان 3000 نسخه در اختیار علاقمندان است.