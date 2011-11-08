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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

" انتظار الموجه" به فرانسه ترجمه شد

" انتظار الموجه" به فرانسه ترجمه شد

ترجمه فرانسوى کتاب "الانتظار الموجّه؛ دراسة فى علاقة الانتظار بالحرکة و علاقة الحرکة بالانتظار" اثر آیت الله محمد مهدی آصفی به همت مجمع جهانی اهل بیت(ع) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس جعفری دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اعلام این خبر گفت: موضوع انتظار ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج) از جمله مسائلی است که پیرامون آن کتابها و آثار فراوان به رشته تحریر درآمده است.

وی افزود: آنچه مهم است تبیین معنای واقعی انتظار و ارتباط آن با سایر اعتقادات و رفتارهای اسلامی ـ مذهبی است که هر منتظر حقیقی در زندگی خود می‌بایست آن را دنبال روی نماید. در این باره بعضی افراد با عدم دقت و توجه حقیقی به مسئله مهدویت و مسائل پیرامون آن  به انحراف رفته‌اند که فقیه روشن بین آیت الله محمد مهدی آصفی در این کتاب به آن می‌پردازند.

وی ارتباط مسئله‌ انتظار با حرکت و تلاش، انتظار در مکاتب فکری غیر دینی، انتظار در ادیان سابق بر اسلام، انتظار نزد عموم مسلمانان از اهل سنت و شیعیان، انتظار چیست، ارزش فرهنگی انتظار چیست، شکلها و جلوه‌های مختلف انتظار، علت تأخیر در فرج و ظهور حضرت مهدی(عج)، نقش سنت‏های الهی و امداد غیبی در انقلاب مهدوی و... را از جمله  مباحث مطرح شده در این کتاب عنوان کرد.

حجت الاسلام جعفری یادآورشد: پیشتر اصل عربی و ترجمه‌ اردوی کتاب منتشر شده که اینک ترجمه آن به زبان فرانسوی در شمارگان 3000 نسخه در اختیار علاقمندان است.
 
علاقمندان جهت دسترسی به متن الکترونیکی این کتاب و سایر آثار مجمع  می توانند به آدرس  www.ahlulbaytportal.com مراجعه کنند.
کد مطلب 1452711

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