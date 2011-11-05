توحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه به سرمای هوا بخشی از چمن ورزشگاه دچار آسیب دیدگی شده بود که با پیگیری های انجام شده مقرر شد، پیمانکاری که مسئولیت نگهداری زمین چمن را بر عهده دارد، اقدامات جدی برای اصلاح زمین چمن را انجام دهد.



وی اظهار داشت: هدف ما این است که زمین چمن ورزشگاه یادگار امام از هر نظر برای دیدار حساس صبای قم و استقلال تهران در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال که قرار است 28 آبان در قم برگزار شود، در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشد.



محمدی تاکید کرد: برای همین منظور بخش هایی از زمین مسابقه که چمن آن دچار آُسیب شده است با آوردن چمن طبیعی از شهرستان ورامین، در حال اصلاح است و انشاءالله زمین ورزشگاه در روز مسابقه صبای قم و استقلال تهران در شرایط مطلوبی قرار خواهد داشت



مدیر ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم عنوان داشت: ورزشگاه یادگار امام (ره) قم پیش از آغاز مسابقات لیگ دهم مورد بازدید مسئولان کنفدراسیون آسیا نیز قرار گرفت و از هر نظر نیز برای برگزاری بازی‌های لیگ برتر مورد تایید واقع شد.



وی ادامه داد: با وجود تایید امکانات این ورزشگاه از سوی مسئولان سازمان لیگ برتر، ما به این رضایتمندی بسنده نکردیم و از آنجا که قصد داریم با تمام توان و بهترین شکل ممکن میزبانی مسابقات صبا در لیگ برتر را انجام دهیم، تکمیل و تجهیز امکانات ورزشگاه را ادامه داده‌ایم.



محمدی اضافه کرد: مهم‌ترین موضوعی که برای برگزاری بازی‌های لیگ برتر مورد توجه ناظران و بازرسان کنفدراسیون آسیا قرار داشت، بحث نور ورزشگاه بود که از این نظر در حال حاضر ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم بهترین شرایط را دارد.



وی از تکمیل جایگاه خبرنگاران تا روز دیدار صبای قم و استقلال تهران خبر داد و بیان داشت: نصب صندلی در جایگاه تماشاگران، محوطه‌سازی اطراف ورزشگاه، راه‌اندازی پیست تارتان، ساخت جایگاه ویژه و جایگاه خبرنگاران، اتاق کنفرانس، نصب اسکوربورد و بسیاری امکانات دیگر از مهم‌ترین اقداماتی است که به منظور تکمیل این ورزشگاه از سال 1387 تا کنون انجام پذیرفته است و به شکلی این مهم صورت گرفت که در بازدید مسئولان AFC این ورزشگاه یکی از بهترین ورزشگاه‌های کشور نامیده شد.



محمدی اظهار داشت: تیم صبای قم از 12 بازی گذشته در لیگ برتر، شش بازی خانگی برگزار کرده است، اما تا پایان فصل میزبان 11 بازی دیگر از لیگ برتر فوتبال و به احتمال فراوان چند بازی از جام حذفی فوتبال کشور نیز خواهیم بود.



وی اظهار داشت: دیدار صبای قم و استقلال تهران مهم‌ترین مسابقه‌ای است که بعد از بازی هفته دوم صبا در مقابل سپاهان اصفهان، در هفته سیزدهم نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می‌شود و با اینکه می‌دانیم استقبال تماشاگران از این بازی متفاوت با سایر بازی‌هاست، اما با هماهنگی که با شورای تامین استان به عمل آمده، بهترین میزبانی را در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خواهیم داشت.



مدیر ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم با اشاره به زمان برگزاری این مسابقه، خاطرنشان کرد: مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و استیل‌آذین تهران از هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از ساعت 16 و 25 دقیقه روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه به میزبانی صبای قم در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار می‌شود.

