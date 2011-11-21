استراتژی غرب در فیلمهای آخرالزمانی/ انتقاد از نحوه پرداختن به مهدویت

محمدرضا اسلاملو کارگردان و مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهداف غرب از تولید فیلمهای آخرالزمانی گفت: غرب متوجه گرایش عمومی به این موضوع شده و بدون در نظر گرفتن دلایل منطقی و تنها بدنبال بازار، این موضوع را در اولویت کارها قرار داده است .

وی افزود: امروز غرب احساس کرده که خواست و نگاه مخاطب، فیلمهای ماورایی از جنس آخرالزمانی است و از آنجایی که کار آنها عرضه و تقاضا است آنها تقاضا را دیده و عرضه می کنند اما نکته مهم این است که آنها علت این تقاضا را نمی دانند.

کارگردان مستند" جعبه سیاه 11 سپتامبر" تصریح کرد: آنها نمی دانند سی سال پیش چه اتفاقی در جهان افتاد به نام "انقلاب اسلامی" که همه نظم و معادلات جهان را به هم زد. وقتی انقلاب اسلامی ایران واقع شد بیش از هر چیزی نگاه آخرالزمانی داشت و اعلام می کرد که برنامه من نجات جهان به دست منجی جهان است و بعد با صدای بلند اعلام می کرد که این انقلاب زمینه ساز اتفاق بزرگ جهانی یعنی ظهور حضرت مهدی(عج) است.

اسلاملو در پاسخ به این سؤال که چرا در فیلمهای آخرالزمانی همواره غرب ناجی جهان معرفی می شود گفت: آمریکا از ابتدا برای یک نوع نگاه منجی گرایانه از جنس مادی تشکیل شد؛ یعنی قبل از ژانر آخرالزمانی که سالهای اخیر بیشتر شده است در فیلمهایشان دو چیز دنبال می کردند یکی قهرمان( نجات دهنده و سوپرمن) و دوم "امید".

کارگردان فیلم مستند"حقوق بشر" افزود: در واقع این فرهنگ پوسته ظاهری آخرالزمانی(یعنی قهرمان و امید) را گرفته و در فیلمهایشان از ابتدا به نوعی به مخاطب امید می دهند که پایانی خواهد بود و قهرمانی. پایان آن چیزی که آنها معرفی و قهرمان آن نیز فردی که آنها می گویند.

این مستندساز با طرح این سؤال که چرا آنها این جرأت را پیدا می کنند که خود را ناجی جهان بخوانند، گفت: به خاطر اینکه تمام بسترهای چنین برداشتی را آماده کرده اند کسی که غول اقتصادی ، تبلیغاتی، سیاسی- نظامی و... است خود به خود این باور در او به وجود می آید که می تواند آخرالزمان را تغییر دهد و برای همین باورش شده که صاحب آخرالزمان است و الان دعوای اصلی آنها با ما بر سر همین است و باورش نمی شود یک قوم و فرهنگ دیگر حرف از آخرالزمان بزند. برای همین با شدت در مقابل افرادی که تئوری آخرالزمانی دارند، ایستاده اند.

وی در مورد رویکرد فیلمسازان ایرانی به بحث آخرالزمان نیز گفت: به غیر از یک فیلم دیگر ما فیلمی که به بحث مهدویت بپردازد نداشته ایم. البته دو سه فیلم ادعا داشتند که وارد این مبحث شده اند یکی "قدمگاه" و یکی هم "اینجا چراغی روشن" است. در حالیکه این دو ناقص بودند و در برخی از بخشهای فیلم ضد معارف شیعی بود.

اسلاملو افزود: چرا ما در فیلمهای آخرالزمانی برای پرداختن به آدمهای متفاوت تنها دنبال یکسری آدمهای غیرعادی و از جنس عقب افتاده هستیم که مردم اصلا به آنها توجه ندارند، چرا باید این نوع تفسیرها بیان شود که هرکسی که از نظر ظاهر غیرعادی و عقب افتاده است تنها منجی را درک می کنند و دیگران نمی فهمند که این نگاه به آخرالزمان ناقص است؛ چرا ما چیزی را که هنوز درک نکرده ایم درباره اش فیلم می سازیم؟

وی با بیان اینکه در طول این سالها تنها فیلم" ملک سلیمان" در این حوزه وارد شد و کارگردان بر اساس آیات قرآن به این فیلم پرداخت تأکید کرد: بر اساس آنچه که بنده از گفته های علمای دینی شنیدم بیشتر آیات قرآن آخرالزمانی و مهدوی است بنابراین خدا در قرآن دعوت به آینده و مهدویت می کند اما متأسفانه به دلیل عدم اشراف ما به مباحث مهدویت کمتر به این مسائل اساسی پرداخته ایم.

این مستند ساز با تأکید بر علاقه شخصی خود به مباحث آخرالزمانی گفت: مهدویت حقیقت نابی است که همیشه جریان داشته است از همان ابتدای ظهور اسلام وقتی پیامبر(ص) مبعوث شدند فرمودند من پیامبر آخرالزمان هستم و آخرین دین را آورده ام و تمام ائمه(ع) هم به این مسئله ما را هدایت کرده اند. پس مکتبی که حامل پیام مهدویت است همیشه می توان به آن پرداخت.

اسلاملو در پایان تصریح کرد: ما در کارهایمان باید نگاهی به مهدویت داشته باشیم، بنده در اکثر مستندهایم چنین کاری کرده ام چه مستقیم چه غیرمستقیم ؛ در مستند جعبه سیاه ثابت کرده ایم که نگاه آخرالزمانی بوش بود که فاجعه 11 سپتامبر را رقم زد. حقیقت مهدویت سیال است و در تمام اعصار و سالها جاری است و در فیلمسازی هر کسی به حد ذوق و توانش از این مسئله در کارهایش بهره ببرد.