طرح "تلفنی حافظ قرآن شوید" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دارالقرآن خانه کارگر با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت بیش از 10 میلیون حافظ، دوره جدید ثبت نام طرح" تلفنی حافظ قرآن شوید" در سطح کشور آغاز کرده است.
این طرح به صورت دو، یا سه و چهار ساله برگزار میشود که علاقمندان حفظ قرآن کریم پس از ثبت نام و دریافت برنامه و بسته کمک آموزشی اقدام به حفظ قرآن میکنند. سپس استادان پشتیبان این مرکز هفتهای دومرتبه با منازل آنان تماس گرفته و ضمن پیگیری برنامه حفظ به آنان آموزش میدهند.
پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1375 افرادی که قرآن کریم را حفظ کنند میتوانند با شرکت و قبولی در دو آزمون کتبی و شفاهی مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث را بدون تحصیل در دانشگاه دریافت کنند.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0216697001 تماس بگیرند.
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