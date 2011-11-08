طرح "تلفنی حافظ قرآن شوید" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دارالقرآن خانه کارگر با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت بیش از 10 میلیون حافظ، دوره جدید ثبت نام طرح" تلفنی حافظ قرآن شوید" در سطح کشور آغاز کرده است.

این طرح به صورت دو، یا سه و چهار ساله برگزار می‎شود که علاقمندان حفظ قرآن کریم پس از ثبت نام و دریافت برنامه و بسته کمک آموزشی اقدام به حفظ قرآن می‎کنند. سپس استادان پشتیبان این مرکز هفته‏ای دومرتبه با منازل آنان تماس گرفته و ضمن پیگیری برنامه حفظ به آنان آموزش می‎دهند.

پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1375 افرادی که قرآن کریم را حفظ کنند می‎توانند با شرکت و قبولی در دو آزمون کتبی و شفاهی مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث را بدون تحصیل در دانشگاه دریافت کنند.

متقاضیان می‎توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0216697001 تماس بگیرند.