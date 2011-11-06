مسابقات قرآن کریم سپاه استان البرز خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات در رشته های تحقیق (صوت و لحن)، ترتیل، تفسیر و حفظ و اذان و با شرکت تعتداد زیادی از پاسداران و سریازان سپاه نواحی تابعه استان البرز برگزار شد.

شرکت کنندگان این دوره از مسابقات که با هدف ترویج و تقویت فرهنگ و علوم قرآنی به انجام رسید، تحت نظارت تنی چند از داوران کشوری قرآن و اذان به رقابت پرداختند.

در این مسابقات حسن صیاد موفق به کسب رتبه اول در رشته تفسیر و مفاهیم قرآنی شد.

همچنین ابراهیم اسحاقی رتبه دوم این مسابقات در رشته قرائت ( صوت و لحن) را به دست آورد.

برندگان از پاسداران سپاه شهرستان ساوجبلاغ بودند.