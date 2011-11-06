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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

با معرفی نفرات برتر؛

مسابقات قرآن کریم سپاه استان البرز خاتمه یافت

کرج - خبرگزاری مهر: چهارمین دوره مسابقات قران کریم سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات در رشته های تحقیق (صوت و لحن)، ترتیل، تفسیر و حفظ و اذان و با شرکت تعتداد زیادی از پاسداران و سریازان سپاه نواحی تابعه استان البرز برگزار شد.

شرکت کنندگان این دوره از مسابقات که با هدف ترویج و تقویت فرهنگ و علوم قرآنی به انجام رسید، تحت نظارت تنی چند از داوران کشوری قرآن و اذان به رقابت پرداختند.

در این مسابقات حسن صیاد موفق به کسب رتبه اول در رشته تفسیر و مفاهیم قرآنی شد.

همچنین ابراهیم اسحاقی رتبه دوم این مسابقات در رشته قرائت ( صوت و لحن) را به دست آورد.

برندگان از پاسداران سپاه شهرستان ساوجبلاغ بودند.

کد مطلب 1452791

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