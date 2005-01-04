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۱۵ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۴۰

در پي بروز تشنج در راوبط دو كشور در ماههاي گذشته ؛

حسني مبارك امروز براي ميانجگيري ميان عربستان و ليبي به رياض مي رود

حسني مبارك رئيس جمهوري مصر امروزسه شنبه درچارچوب تلاش براي حل و فصل اختلافات ديپلماتيك ميان عربستان سعودي و ليبي به رياض سفر مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، براساس اعلام يك منبع ديپلماتيك مصر، قرار است رئيس جمهوري اين كشور درجريان اين سفربا شاهزاده عبدالله بن عبدالعزيز وليعهد عربستان ديدار و گفتگو كند .

بنابراين گزارش، سرلشگرسليمان رئيس سازمان اطلاعات 26مصر دسامبرگذشته براي آرام كردن تنش ميان رياض و طرابلس اقدام به سفر فوري به عربستان كرد.

مسئولان مصري اعلام كردند ميانجيگري سليمان با موافقت ميان دو كشور ليبي و عربستان براي پايان دادن به جنگ تبليغاتي ميان دوكشورصورت گرفت .

22 دسامبر گذشته سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان سعودي سفير اين كشور را از ليبي فرا خواند و با ارسال يادداشتي به سفير ليبي در رياض خواستار ترك اين كشور شد.

وزيرامور خارجه عربستان سعودي ليبي را به دست داشتن در توطئه براي ترور ليعهد عربستان سعودي متهم كرده است.

کد مطلب 145284

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