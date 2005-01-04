برخوردهاي غير صادقانه كارگزاران با حزب ما موجب شد تا به كروبي گرايش پيدا كنيم // مردم از نحوه برخورد اطرافيان مسئولان نگرانند

قدرتعلي حشمتيان دبيركل جمعيت مستقل ايران اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص حمايت اين جمعيت از كانديداتوري كروبي گفت :قبل از اينكه بحث آقايان كروبي و هاشمي رفسنجاني و ساير نامزدها مطرح شود در مهرماه جمعيت نظر سنجي را در سراسر كشور و بين 100 نفر در مراكزاستانها و بين اقشار مختلف در خصوص نامزدي آقاي موسوي انجام شد كه 31 نفر اعلام كرده بودند كه در انتخابات شركت نمي كنند، 26 درصد هم براي حضور خود شرايطي را در خصوص رسيدگي به مشكلات جامعه از جمله مشكلات اقتصادي و اجتماعي، باند بازي و نحوه برخورد بد اطرافيان مسئولين با مردم عنوان كردند و بقيه نيز اعلام كردند كه به مهندس موسوي راي خواهند داد .

حشمتيان افزود : در نظر سنجي آخر آبان ماه جمعيت در تهران و 28 استان كشور از بين اين 100 نفر؛ 15 درصد به آقاي هاشمي رفسنجاني ، 13 درصد به كروبي ، 11 درصد به لاريجاني و 9 در صد به معين راي دادند .

دبيركل جمعيت مستقل ايران اسلامي تصريح كرد : در ملاقات خود با آقاي كروبي به عنوان دبير كل جمعيت مستقل ايران اسلامي و هم چنين در ديدار كانون نمايندگان ادواري با آقاي هاشمي رفسنجاني ، آقاي كروبي اعلام كردند كه احساس تكليف مي كنم تا در انتخابات شركت كنم ولي آقاي هاشمي گفتندهنوز تصميمي نگرفته ولي با توجه به مراجعه گروهها ممكن است تصميم من بشكند ولي قطعا اعلام نكردند كه مي آيند .



وي افزود:پس از قطعيت حضور آقاي كروبي و امكان حضور آقاي هاشمي شوراي مركزي جمعيت مستقل ايران اسلامي با توجه به اينكه آقايان كروبي و هاشمي سرمايه نظام و ذخيره نظام و يار امام و ياور رهبربودند ولي ايراداتي به اطرافيان اين دو بزرگوارعملكرد يعني كارگزاران به عنوان حامي هاشمي رفسنجاني و مجمع روحانيون مبارزبه عنوان حامي كروبي،زماني كه در پستهاي رييس مجلسي و رياست جمهوري در راس قدرت بودند مطرح كردند. اين انتقادها درخصوص بي توجهي به مردم و اينكه مطالبات مردم را به اين شخصيت هاي منعكس نمي كردند ، بود .

حشمتيان افزود: با توجه به اينكه درتشكيلات حزب ما 14 نفر نمايندگان ادواري مجلس هستند و در دوران مختلف و در انتخابات مجلس دوره ششم وهفتم، انتخابات شوراها و خبرگان رهبري با دوحزب كارگزاران و مجمع روحانيون هماهنگ بوديم متاسفانه كارگزاران با حزب ما صادقانه برخورد نكرد ولي مجمع روحانيون باما صادقانه برخورد كردند بنابراين درراي گيري شوراي مركزي بيشترين راي را آقاي كروبي بدست آورده و ما نيز از وي حمايت كرديم .



وي در خصوص كانديداتوري معين گفت:در ادوار مختلف مجلس هيچ گاه مشاركت با ما همراه نبوده است و هيچ گونه رابطه اي با مشاركت و مجاهدين انقلاب نداشته ايم.