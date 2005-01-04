زوجهاي تهراني هديه مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر، مديركل روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با اعلام اين مطلب گفت: پس از برگزاري جشن پيوند منتظران در نيمه شعبان و اهداء هدايايي به 300 عروس و دامادي كه در اين ايام به عقد يكديگر درآمده بودند اين سازمان به منظور ترويج زندگي اسوه ايثار و فداكاري حضرت علي (ع) و حضرت زهرا(س) در نظر دارد در جشن" مهر و ماه" به عروس و دامادهايي كه در روز 23 دي ماه همزمان با اول ذيحجه به عقد يكديگر درآيند هداياي ارزنده اي تقديم كند.

حسين هاتفي فارمد افزود: زوج هايي كه روز 23 دي ماه به عقد يكديگر درآيند جهت ثبت نام به نشاني اين سازمان واقع در خيابان شهيد مطهري ، بعد از چهارراه سهروردي ، شماره 53 مراجعه يا با شماره تلفن 8446325 تماس بگيرند.

وي گفت : پس از ثبت نام مزدوجين ، در مراسمي كه در يكي از فرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود از آنها تجليل خواهد شد.

به گفته وي علاقمندان مي توانند اطلاعات بيشتر را در سايت WWW.TEHRAN SABZ. COM مشاهده نمايند.