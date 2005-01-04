  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۲۹

همزمان با سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت زهرا(س)

زوجهاي تهراني هديه مي گيرند

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعلام كرد: زوج هايي كه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س) به عقد يكديگر درآيند ، هديه مي گيرند.

به گزارش خبرگزاري مهر، مديركل روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با اعلام اين مطلب گفت: پس از برگزاري جشن پيوند منتظران در نيمه شعبان و اهداء هدايايي به 300 عروس و دامادي كه در اين ايام به عقد يكديگر درآمده بودند اين سازمان به منظور ترويج زندگي اسوه ايثار و فداكاري حضرت علي (ع) و حضرت زهرا(س) در نظر دارد در جشن" مهر و ماه" به عروس و دامادهايي كه در روز 23 دي ماه همزمان با اول ذيحجه به عقد يكديگر درآيند هداياي ارزنده اي تقديم كند.

حسين هاتفي فارمد افزود: زوج هايي كه روز 23 دي ماه به عقد يكديگر درآيند جهت ثبت نام به نشاني اين سازمان واقع در خيابان شهيد مطهري ، بعد از چهارراه سهروردي ، شماره 53 مراجعه يا با شماره تلفن 8446325 تماس بگيرند.

وي گفت : پس از ثبت نام مزدوجين ، در مراسمي كه در يكي از فرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود از آنها تجليل خواهد شد.

به گفته وي علاقمندان مي توانند اطلاعات بيشتر را در سايت WWW.TEHRAN SABZ. COM  مشاهده نمايند.

 

 

کد مطلب 145292

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها