چهارمحال و بختیاری در اجرای سرشماری رتبه دوم را کسب کرد

کیومرث مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 9روز اول سرشماری 33.9 درصد از جمعیت کل کشور سرشماری شده که این رقم معادل 25 میلیون و 700 هزار و هفتصد نفراز جمعیت کشور بوده است.

وی عنوان کرد: این تعداد از جمعیت کشور درهفت میلیون و 125 هزار و139 خانوار سرشماری شده است.

وی بیان داشت: در9 روز اول اجرای سرشماری، بیشترین درصد خانوارهای سرشماری شده در استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری با بیش از 41 درصد است.

مرادی عنوان کرد: هم اکنون استان چهار محال و بختیاری دارای رتبه دوم در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن است.

مسئول اطلاع رسانی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن چهارمحال و بختیاری اطلاع رسانی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت مردمی دانست و افزود: مطبوعات و رسانه های جمعی باید با انجام برنامه های ویژه در آگاه سازی بیشتر مردم شرایط را برای انجام سرشماری سالم فراهم کنند.