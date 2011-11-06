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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۳

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چهارمحال و بختیاری در اجرای سرشماری رتبه دوم را کسب کرد

چهارمحال و بختیاری در اجرای سرشماری رتبه دوم را کسب کرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسئول اطلاع رسانی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن چهار محال و بختیاری گفت: این استان رتبه دوم را در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن داراست.

کیومرث مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 9روز اول سرشماری 33.9 درصد از جمعیت کل کشور سرشماری شده که این رقم معادل 25 میلیون و 700 هزار و هفتصد نفراز جمعیت کشور بوده است.

 وی عنوان کرد: این تعداد از جمعیت کشور درهفت میلیون و 125 هزار و139 خانوار سرشماری شده است.

 وی بیان داشت: در9 روز اول اجرای سرشماری، بیشترین درصد خانوارهای سرشماری شده در استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری با بیش از 41 درصد است.

مرادی عنوان کرد: هم اکنون استان چهار محال و بختیاری دارای رتبه دوم در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن است.

مسئول اطلاع رسانی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن چهارمحال و بختیاری اطلاع رسانی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت مردمی دانست و افزود: مطبوعات و رسانه های جمعی باید با انجام برنامه های ویژه در آگاه سازی بیشتر مردم شرایط را برای انجام سرشماری سالم فراهم کنند.

کد مطلب 1452926

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