  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۹

احمدی:

مشاغل خانگی بهترین فرصت برای کاهش بیکاری در کردستان است

مشاغل خانگی بهترین فرصت برای کاهش بیکاری در کردستان است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان توجه به مشاغل خانگی را بهترین فرصت برای کاهش آمار بیکاری در این استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی شامگاه شنبه در گردهمائی دو روزه مدیران ستادی و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار داشت: توجه به توسعه و تقویت مشاغل خانگی بهترین فرصت در راستای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در استان کردستان به شمار می رود.

وی بیان کرد: تحول بنیادی و توسعه نظام مهارت آموزی، برگزاری دوره های پودمانی و نظام استاد شاگردی، توجه به مشاغل خانگی و راه اندازی دانشگاه تخصصی علمی کاربردی فنی و حرفه ای که از اهداف و استراتژهای  سازمان فنی و حرفه ای است باید بیش از گذشته در استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان به نقش و اهمیت آموزش های مهارتی اشاره کرد و گفت: آموزش های مهارتی به عنوان ابزار کلیدی و زیر ساختی و یکی از اصلی ترین مولفه های کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار است و این آموزش ها با افزایش مهارت و دانش افراد، توانایی استفاده عملی و کاربردی از دانش روز و نوین  را در افراد ایجاد می کند.

احمدی بیان کرد: همان چیزی که آموزش های فنی و حرفه ای دنبال می کنند ایجاد اشتغال پایدار است، دست یابی به اهداف آموزش های مهارتی  همراه با بهره وری و رشد تعالی منابع انسانی که از ویژه گی های بارز نظام آموزش مهارت محور است، امکان پذیر می شود.

وی گفت: نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه جوامع و کشورهای در حال توسعه و پیشرفت نقش حیاتی و با اهمیتی را ایفا می کند، بنابراین آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و آشنا با علوم و فن ‌آوری‌های روز امری اجتناب‌ ناپذیر است و ضرورت دارد برای آن سرمایه گذاری شود.

احمدی در پایان یادآور شد: آموزش های مهارتی، بستر را برای ورود به بازار کار برای جوانان مهیا می کند و این آموزش ها موجب تربیت نیروی انسانی توانمند، ماهر و متخصص  می شود و ما باید با معیارهای انگیزشی خلاقیت و نوآوری در مجموعه بیش از پیش ایجاد کنیم.

کد مطلب 1452937

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها