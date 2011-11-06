مشاغل خانگی بهترین فرصت برای کاهش بیکاری در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی شامگاه شنبه در گردهمائی دو روزه مدیران ستادی و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار داشت: توجه به توسعه و تقویت مشاغل خانگی بهترین فرصت در راستای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در استان کردستان به شمار می رود.

وی بیان کرد: تحول بنیادی و توسعه نظام مهارت آموزی، برگزاری دوره های پودمانی و نظام استاد شاگردی، توجه به مشاغل خانگی و راه اندازی دانشگاه تخصصی علمی کاربردی فنی و حرفه ای که از اهداف و استراتژهای سازمان فنی و حرفه ای است باید بیش از گذشته در استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان به نقش و اهمیت آموزش های مهارتی اشاره کرد و گفت: آموزش های مهارتی به عنوان ابزار کلیدی و زیر ساختی و یکی از اصلی ترین مولفه های کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار است و این آموزش ها با افزایش مهارت و دانش افراد، توانایی استفاده عملی و کاربردی از دانش روز و نوین را در افراد ایجاد می کند.

احمدی بیان کرد: همان چیزی که آموزش های فنی و حرفه ای دنبال می کنند ایجاد اشتغال پایدار است، دست یابی به اهداف آموزش های مهارتی همراه با بهره وری و رشد تعالی منابع انسانی که از ویژه گی های بارز نظام آموزش مهارت محور است، امکان پذیر می شود.

وی گفت: نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه جوامع و کشورهای در حال توسعه و پیشرفت نقش حیاتی و با اهمیتی را ایفا می کند، بنابراین آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و آشنا با علوم و فن ‌آوری‌های روز امری اجتناب‌ ناپذیر است و ضرورت دارد برای آن سرمایه گذاری شود.

احمدی در پایان یادآور شد: آموزش های مهارتی، بستر را برای ورود به بازار کار برای جوانان مهیا می کند و این آموزش ها موجب تربیت نیروی انسانی توانمند، ماهر و متخصص می شود و ما باید با معیارهای انگیزشی خلاقیت و نوآوری در مجموعه بیش از پیش ایجاد کنیم.