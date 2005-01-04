مقدمات تشكيل شهرداري معصوميه ويژه اطراف حرم حضرت معصومه‌(س) فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالعلي زاده گفت: مقدمات تأسيس شهرداري معصوميه ويژه اطراف حرم حضرت معصومه‌(س) فراهم شده است و وزارت مسكن وشهرسازي به تعهدات خود عمل خواهد كرد.

وي گفت: ما در اين زمينه، هيچ مشكلي با شهرداري قم نداريم و با وكيلي شهردار قم اتفاق نظرداريم. عبدالعلي زاده افزود: ساخت وساز درخيابان اراك طبق نقشه جامع شهري درحال شكل گيري است وهيچ تخلفي دراين زمينه صورت نگرفته است. وي كه گفته مي ‌شود به منظور نظارت بر روند اجراي طرح توسعه حرم حضرت معصومه به قم سفر كرده بود، از مراحل اجراي اين طرح ابراز رضايت كرد.