صدا و سيما اگر نتواند مخاطب را با رسالت خود همراه كند به بيراهه رفته است

به گزارش خبرنگار گروه حوزه و دانشگاه " مهر" در قم، حجت الاسلام حسيني بوشهري، مدير حوزه علميه قم طي سخناني در ديدار با جمعي از مديران صدا و سيماي مركز قم ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : مقوله رسانه، پيچيده و حساس است زيرا از يك ‌سو با نيازهاي مجموعه مخاطبان در ارتباط است و از سوي ديگر با رسالت‌هاي خاص سازماني مواجه است.



حسيني بوشهري با بيان اين‌ كه رسانه بايد با آرامي، ذائقه مخاطبان را به سوي اركان انسانيت جهت بدهد، يادآور شد : با ارتقاء و غني ‌سازي محتواي برنامه‌ها و همچنين رعايت جذابيت و شكل هنري برنامه‌ها، مي‌توان به اهداف نظام دست يافت.



مدير حوزه علميه قم در عين حال مدعي شد : من تصديق مي‌كنم كه رسانه در ايران، بهترين رسانه در جهان است و الگوي قابل قبولي از اهل بيت(ع) را در برنامه‌ها رعايت مي‌كند.



وي با اشاره به اهميت نقش رسانه در فرهنگ سازي گفت : اين رسالت حوزه است كه در كنار رسانه قرار گرفته و در ارتقاي فرهنگي غني و عميق اسلامي تلاش كند.



محمدي نيا، مدير صدا و سيماي مركز قم در اين ديدار ابراز داشت : تعريف دقيق الگوي شادماني اسلامي از جمله مسايلي است كه حوزه بايد آن‌ها را مشخص كند تا رسانه بتواند در چارچوب تربيت اسلامي، طراوت و شادابي را در جامعه ارتقا بخشد.



در پايان اين ديدار نيز حجت الاسلام صادقي، رئيس مركز پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا و سيما اعلام داشت : كار در رسانه، حركت بر لبه تيغ شمشير است و ما اميدواريم بتوانيم با سعي و تلاش رسانه و حوزه، رضايت خداوند را فراهم كنيم.

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