انتخاب آگاهانه و پرشور گفتمان جدیدی را در دهه چهارم انقلاب شکل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر شنبه در همایش آموزشی، توجیهی مجریان و دست اندرکاران نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دراستان های خراسان رضوی و شمالی که در استانداری برگزار شد اظهار کرد: تحقق مشارکت حداکثری و قانون مداری در انتخابات نیاز به اقدام عملی مسئولان در استان دارد.

وی افزود: انتخابات از دو منظر مشروعیت و امنیت ملی برای نظام های مردم سالاری به ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران شناخته می شود.

وی در خصوص مشروعیت ولی فقیه از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: از منظر جمهوری اسلامی ایران حق حاکمیت از آن خداست و خداست که حق حاکمیت را به پیامبر و ائمه معصومین و به ولی فقیه واگذار می کند.

وی با بیان اینکه منشاء نظام اسلامی عدالت است گفت: هیچ نظامی بدون عدالت مشروعیت و مقبولیت ندارد و از این جهت انتخابات یکی از ارکان مشروعیت اجتماعی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در سرنوشتشان امنیت را در جامعه ایجاد می کند افزود: امنیت زمانی در کشور به وجود می آید که مردم از مشارکت در انتخابات رضایتمند باشند و احساس کنند که آرای آن ها در نهایت امانت حفظ داشته شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه ها تمام توان خود را بر برگزاری بهتر انتخابات معطوف کنند تاکید کرد: همه نهادها و دستگاههای اجرایی این استان و نیز دست اندرکاران برای برگزاری با شکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی باید تمامی ظرفیت و توان خویش را به کار بگیرند

غفاری با اشاره به فتنه 88 گفت: دشمنان نظام اسلامی می خواستند ریشه نظام و انقلاب ما را از بین ببرند اما به لطف خدا با تدبیر ملت و دولت ایران طرح توطئه وابستگان خارج از کشور وسران سلطه با شکست مواجه شد.