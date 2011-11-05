موسسه تحقیقات علوم دامی 129 طرح تحقیقاتی در خصوص زنبورعسل داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز منصوری بعد از ظهر شنبه در همایش عسل و سلامت جامعه در تالار شهیدان نژادفلاح کرج افزود: موسسه تحقیقات علوم دامی، تحقیقات مربوطه در خصوص زنبورعسل را به عنوان یکی از فعالیتهای مهم دنبال می کند و این امر انجام شده است.

وی ادامه داد: این امر با همکاری مراکز ذیربط تحقیقاتی انجام و دنبال می شود ضمن اینکه 129 طرح تحقیقاتی یادشده با همکاری مراکز استانی مربوطه صورت گرفته است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اضافه کرد: برای ارتقای بخش زنبورداری می کوشیم و این امر با هماری دستگاه ها و بخشهای ذیربط دنبال خواهد شد.

منصوری یادآور شد: موسسه ما رسالت تحقیقاتی در زمینه امور مربوطه یعنی دام، طیور و زنبورعسل را انجام می دهد و تحقیقات در خصوص زنبورعسل آثار بسیار مطلوبی به همراه خواهد داشت.

همواره به نقش مهم گرده افشانی توجه داشته باشیم

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور افزود: لازم است همواره به نقش مهم گرده افشانی توجه داشته باشیم و از اهمیت این امر غافل نشویم.

این مسئول گفت: امیدواریم با توجه به وجود پتانسیلهای مهم بتوانیم در راستای ارتقای صنعت زنبورداری بکوشیم و وظایف خود را در این خصوص انجام دهیم که این امر ضرورت فراوانی دارد

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز تحقیقاتی محسوب می شود.