خروجی همایشهای زنبورعسل به تهیه مطلوب بسته های حمایتی مجلس کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو بعد از ظهر شنبه در همایش عسل و سلامت جامعه در تالار شهیدان نژادفلاح کرج افزود: لازم است همایشهای مربوطه به گونه ای برگزار شود که موجب تهیه مطلوب بسته های حمایتی در زمینه کشاورزی باشد.

وی ادامه داد: لایحه ای در کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی است که نتیجه آن به افزایش حمایت از زنبورداران کمک می کند و این امر اهمیت فراوانی دارد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینکه بخشهایی از زمینهای منابع طبیعی در اختیار زنبورداران قرار گیرد، بسیار مطلوب است و این امر دنبال خواهد شد.

آجرلو گفت: لازم است دست اندرکاران و کارشناسان مربوطه کمک کنند تا تهیه لایحه یادشده به بهترین نحو صورت گیرد و خروجی های مورد نیاز را به همراه داشته باشد که این امر بسیار ضروری است.

قوانین تدوین شده ضمانت اجرایی داشته باشند

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است قوانین مربوطه که تدوین می شود، ضمانت اجرایی داشته باشد تا بتواند منجر به تحقق اهداف شود و تاثیرگذاری کافی به همراه داشته باشد.

این مسئول اضافه کرد: همچنین لازم است زمینه های افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتها را فراهم کنیم که این امر در خصوص فعالیتهای مرتبط با کشاورزی اهمیت فراوانی دارد.