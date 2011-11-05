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۱۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

آجرلو تاکید کرد:

خروجی همایشهای زنبورعسل به تهیه مطلوب بسته های حمایتی مجلس کمک می کند

خروجی همایشهای زنبورعسل به تهیه مطلوب بسته های حمایتی مجلس کمک می کند

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: خروجی همایشهای زنبورعسل به تهیه مطلوب بسته های حمایتی مجلس در خصوص حمایت از زنبورداران کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو بعد از ظهر شنبه در همایش عسل و سلامت جامعه در تالار شهیدان نژادفلاح کرج افزود: لازم است همایشهای مربوطه به گونه ای برگزار شود که موجب تهیه مطلوب بسته های حمایتی در زمینه کشاورزی باشد.

وی ادامه داد: لایحه ای در کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی است که نتیجه آن به افزایش حمایت از زنبورداران کمک می کند و این امر اهمیت فراوانی دارد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینکه بخشهایی از زمینهای منابع طبیعی در اختیار زنبورداران قرار گیرد، بسیار مطلوب است و این امر دنبال خواهد شد.

آجرلو گفت: لازم است دست اندرکاران و کارشناسان مربوطه کمک کنند تا تهیه لایحه یادشده به بهترین نحو صورت گیرد و خروجی های مورد نیاز را به همراه داشته باشد که این امر بسیار ضروری است.

قوانین تدوین شده ضمانت اجرایی داشته باشند

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است قوانین مربوطه که تدوین می شود، ضمانت اجرایی داشته باشد تا بتواند منجر به تحقق اهداف شود و تاثیرگذاری کافی به همراه داشته باشد.

این مسئول اضافه کرد: همچنین لازم است زمینه های افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتها را فراهم کنیم که این امر در خصوص فعالیتهای مرتبط با کشاورزی اهمیت فراوانی دارد. 

کد مطلب 1452980

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