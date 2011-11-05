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۱۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

فرهنگی به مهر خبر داد:

سئوال از رئیس جمهور منتفی شد/ نمایندگان برسر سئوالات توافق ندارند

سئوال از رئیس جمهور منتفی شد/ نمایندگان برسر سئوالات توافق ندارند

تبریز - خبرگزاری مهر: عضو هئیت رئیسه مجلس گفت: طرح سئوال از رئیس جمهور از ابتدا به لحاظ آیین نامه ای ایراد داشت زیرا طرح سئوالات متعدد در این طرح خلاف آیین‌نامه است.

محمدحسین فرهنگی در حاشیه اختتامیه جشنواره سراسری تیتر برتر سال در تبریز به خبرنگار مهر گفت: مطابق آیین نامه، باید طرح سئوال از رئیس جمهور در رابطه با یکی از وظایف او باشد اما در طرح سئوال اخیر علاوه بر اینکه 11 سوال مطرح شده بود، هریک از امضاها نیز برای یک سئوال بود.

وی گفت: سئوال اخیر از رئیس جمهور با این منظر طراحی شده بود که تعدادی طرفدار سئوال نخست، تعدادی طرفدار سئوال دوم، تعدادی طرفدار سئوال سوم و... باشد و طبیعی است که در این شرایط، سئوال از رئیس جمهور شبیه آش شله قلمکار باشد.

نماینده تبریز افزود: در ارزیابی اولیه از برخی سئوال کنندگان معلوم شد که آنان به مجموعه سئوالات پرسیده شده تابع نیستند.

فرهنگی با تاکید بر اینکه در عین حال مخالفتی با طرح سئوال جدید از رئیس جمهور وجود ندارد، افزود: با همه این تفاسیر، اگر طرح سئوال وسیله ای برای اثبات و تبلیغ فردی باشد روشی نسنجیده و نادرست است.

به گفته این عضو هئیت رئیسه مجلس، با انصراف تعداد دیگری از سئوال کنندگان از رئیس جمهور، هم اکنون تعداد امضاها به عدد 68 رسیده است.

کد مطلب 1452988

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