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۱۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

دانش آموزان در دفاع از آرمانهای انقلاب نقش موثری دارند

دانش آموزان در دفاع از آرمانهای انقلاب نقش موثری دارند

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: فرماندار مراوه تپه با اشاره به نقش دانش آموزان در مسائل اجتماعی و سیاسی کشور گفت: دانش آموزان همواره در شکل گیری انقلاب اسلامی و دفاع از آرمانهای آن نقش موثری داشته و دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کرمانی بعد از ظهر شنبه در جمع اعضای بسیج دانش آموزی شهرستان افزود: وجود ایثارگران و شهدای دانش آموز گواه این مدعاست.

وی با اشاره به آمادگی انسان برای ساخته شدن در ایام دانش آموزی و نوجوانی گفت: شاکله وجودی انسان در ایام دانش آموزی ساخته می شود.

وی گفت: ورود دانش آموزان به عرصه بسیج ، زمینه ساز تحقق یافتن معنویت و خصایص پاک انسانی که لازمه هر شخصی به منظور ورود موفق به جامعه است.

کرمانی با اشاره به ضرورت فراگیری علوم مختلف گفت : کسب علم و دانش که از سفارشات دین مبین اسلام است برای ساختن نسل آینده از ضروریات بوده و دانش آموزان همواره در پیشرفت کشورمان موثر بوده و این عزیزان با کسب موفقیتهای بزرگ در علوم مختلف ایثارگری خود را ثابت کردند.

کد مطلب 1452991

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