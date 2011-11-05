دانش آموزان در دفاع از آرمانهای انقلاب نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کرمانی بعد از ظهر شنبه در جمع اعضای بسیج دانش آموزی شهرستان افزود: وجود ایثارگران و شهدای دانش آموز گواه این مدعاست.

وی با اشاره به آمادگی انسان برای ساخته شدن در ایام دانش آموزی و نوجوانی گفت: شاکله وجودی انسان در ایام دانش آموزی ساخته می شود.

وی گفت: ورود دانش آموزان به عرصه بسیج ، زمینه ساز تحقق یافتن معنویت و خصایص پاک انسانی که لازمه هر شخصی به منظور ورود موفق به جامعه است.

کرمانی با اشاره به ضرورت فراگیری علوم مختلف گفت : کسب علم و دانش که از سفارشات دین مبین اسلام است برای ساختن نسل آینده از ضروریات بوده و دانش آموزان همواره در پیشرفت کشورمان موثر بوده و این عزیزان با کسب موفقیتهای بزرگ در علوم مختلف ایثارگری خود را ثابت کردند.