شماري از رهبران حزب چهاترا زخمي شدند

پليس شهر داكادر حمله به تظاهرات ضد دولتي حدود20 نفر از رهبران و فعالان حزب چهاترا رامورد ضرب و شتم قراردادند. رهبران و دانشجويان طرفدار حزب چهاترا و حزب عوامي كه از مخالفان اصلي دولت بشمار مي روند از همه موسسات آموزشي از جمله دانشگاه داكا خواستند تا در يك اعتصاب عمومي در روز پنج شنبه (هشتم مي ) شركت كنند.

حزب چهاتراخواستار محاكمه فوري عاملان حمله به تظاهركنندگان شد و از همه موسسات آموزشي خواست كه با برپايي تظاهرات به اين اقدام پليس اعتراض كنند.

هنگامي كه دانشجويان به سمت سازمان آب و برق راهپيمايي ميكردند . پليس جلوي درب شمالي دادگاه عالي به تظاهر كنندگان حزب چهاترا حمله كرد . منابع اگاه گفتند : هنگامي كه افراد پليس با پرتاب سنگ و شكستن موانع توسط تظاهركنندگان مواجه شدند به آنها حمله كردند. در طول درگيري بين پليس و فعالان حزب چهاترا همه منطقه به ميدان جنگ بدل شد .حزب چهاترا از دولت خواست تا قبل از شروع امتحانات نهايي دانش آموزان دبيرستاني تمهيداتي را براي تأمين آب و برق و گازكشور فراهم كند .

شيخ حسينه ماجد اقدام پليس داكا رادر سركوبي تظاهرات مسالمت آميز حزب چهاترامحكوم كرد.او كه ازمهمترين مخالفان دولت به شمار مي رود ضمن نارضايتي خود از اين اقدام پليس اظهار داشت : دولت با طرح يك توطئه سازمان آب و برق را مانند سازمانهاي ديگر به نابودي كشانده است . او با اذعان اين مطلب كه دولت فاسد و ضد مردمي خالد نظامي مي خواهد با ضرب و شتم و آزار رهبران مخالف دولت و اعضاي وابسته به آنهابه اين آشوبها دامن زند. در ادامه با بيان اين مطلب افزود: آن روز خواهد رسيد كه مردم بنگلادش با اتحاد و همبستگي خود دولت فاسد و ضد مردمي خالد نظامي را ساقط كنند.

حزب علماي عوامي بنگلادش نيز در اقدامي جداگانه حمله پليس به رهبران و فعالان حزب چهاترا را محكوم كرد.