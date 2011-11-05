10 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی مساجد مشهد پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شادکام ظهر شنبه همزمان با آغاز به کار دور جدید طرح بهبود امور مساجد مشهد گفت: مسجد به عنوان مهمترین سرمایه هویت بخش فرهنگی درجامعه مرکز دو پایگاه اصلی شورای اجتماعی محلات محسوب می شود که باید منشا شور و نشاط در بین مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری مشهد همه ساله سعی کرده باتوجه خاص خود و باعناوین مختلف در راستای تحقق این مهم گام بردارد و نسبت به ارتقاء کمی وکیفی فعالیت های مساجد فعال و کوشا باشد، اظهار داشت: ازمهمترین طرح ها در این راستا طرح کمک به بهبود امورمساجد و مساعدت در انجام تعمیرات بهسازی و زیبا سازی ساختمان های مساجد است.

شادکام بیان کرد: این طرح با مشارکت چشمگیر و همه جانبه مناطق شهرداری و شهروندان درمساجد محوری به خصوص مساجد مناطق محروم اجراشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز گفت: شهرداری مشهد بین موضوع محله محوری و مسجد تلاقی زیبایی برقرارکرده و توانسته است پیوندهای اجتماعی محلات را در مساجدرقم بزند.

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی افزود: باید برای کارآمد شدن مساجد در جامعه تلاش کرد به طوری که مساجد نباید تنها مکانی برای عبادات باشد بلکه باید فضایی آموزشی و شادی بخش برای شهروندان باشد.

وی درهمین راستا بر بهره مندی ازفضای سایبری درمساجد، مسجدمجازی، پرتال مساجد، بانک دیجیتال و کتابخانه ها تاکید کرد و اظهار داشت: نگاه هوشمندانه و راهبردی مدیران فرهنگی شهرداری بسیار ارزشمنداست چرا که توجه به مسائل کلان و بهره گیری از ظرفیت های محلات و مساجد بر اهمیت اصل محله محوری می افزاید.