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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مبارزه علیه بیماری تب‌برفکی/ 3 میلیون راس گاو واکسینه می‌شوند

مبارزه علیه بیماری تب‌برفکی/ 3 میلیون راس گاو واکسینه می‌شوند

یک مقام مسئول در سازمان دامپزشکی با اشاره به اجرای طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی گفت: در این طرح 3 میلیون رأس گاو و 10 میلیون رأس گوسفند واکسینه می شوند.

محسن مشکات درگفتگو با مهر درباره جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی گفت: در راستای مبارزه علیه بیماری تب برفکی واکسیناسیون سراسری در سطح کشور آغاز شده است. این اقدام توسط گروهای دامپزشکی بخش دولتی و خصوصی در حال انجام است.

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی اظهارداشت: در این طرح حدود 3 میلیون رأس گاو و 10 میلیون رأس گوسفند واکسینه و مایع کوبی می شوند.
 
این مقام مسئول تصریح کرد: این طرح سراسری با بودجه دولت اجرایی می شود و هزینه ای برای دامداران ندارد.
 
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی تصریح کرد: این طرح  از 20 روز پیش آغاز شده و تا 20 روز آینده نیز ادامه دارد. در این واکسیناسیون جمعیت هدف بیشتر مد نظر قرار دارد.
 
این مقام مسئول اظهارداشت: جمعیت دامی براساس آمارهای اعلام شده در حدود 70 میلیون رأس گوسفند و 8 میلیون رأس گاو، گوساله و گاومیش است.
کد مطلب 1453041

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