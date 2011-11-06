محسن مشکات درگفتگو با مهر درباره جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی گفت: در راستای مبارزه علیه بیماری تب برفکی واکسیناسیون سراسری در سطح کشور آغاز شده است. این اقدام توسط گروهای دامپزشکی بخش دولتی و خصوصی در حال انجام است.

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی اظهارداشت: در این طرح حدود 3 میلیون رأس گاو و 10 میلیون رأس گوسفند واکسینه و مایع کوبی می شوند.

این مقام مسئول تصریح کرد: این طرح سراسری با بودجه دولت اجرایی می شود و هزینه ای برای دامداران ندارد.

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی تصریح کرد: این طرح از 20 روز پیش آغاز شده و تا 20 روز آینده نیز ادامه دارد. در این واکسیناسیون جمعیت هدف بیشتر مد نظر قرار دارد.

این مقام مسئول اظهارداشت: جمعیت دامی براساس آمارهای اعلام شده در حدود 70 میلیون رأس گوسفند و 8 میلیون رأس گاو، گوساله و گاومیش است.