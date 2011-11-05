ساخت و سازهای غیر مجاز در مشهد گسترش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی قبل از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی با نیروی انتظامی با اشاره به فعالیت و همکاری مستمر نیروی انتظامی با اجرائیات منطقه در رفع مشکلات این محدوده گفت: بزرگترین مشکلات سطح این منطقه حاشیه نشینی، ساخت و سازهای غیر مجاز و معضلات اجتماعی است که همکاری و همت همه مسئولان را برای رفع این معضلات می طلبد.

وی گفت: بیشترین دغدغه ما خطرات احتمالی است که ممکن است دامنگیر برخی از شهروندان متخلف در ساخت و سازهای غیر مجاز شود.

محبی اظهارداشت: متأسفانه برخی از شهروندان نه تنها ساخت و ساز غیر مجاز را تخلف ندانسته، بلکه حق طبیعی خود نیز تلقی می کنند از همین رو متوجه تبعات منفی آن از جمله خطرات جانی و مالی نیستند.

وی با اشاره به اجرای رأی قلع بناهای غیر مجاز در ماه گذشته در سطح منطقه گفت: ما موظف به اجرای رای قلع هستیم، چرا که در نظر قانون تخلف، تخلف است.

محبی همچنین از آمادگی شهرداری جهت هرگونه همکاری با شهروندان خبر داد و گفت: از شهروندان انتظار داریم قبل از هرگونه اقدامی در خصوص خرید زمین، مسکن و یا ساخت و ساز به شهرداری مراجعه کنند.