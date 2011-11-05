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۱۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

محبی:

ساخت و سازهای غیر مجاز در مشهد گسترش پیدا کرده است

ساخت و سازهای غیر مجاز در مشهد گسترش پیدا کرده است

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه شش مشهد از گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر به ویژه در این منطقه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی قبل از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی با نیروی انتظامی با اشاره به فعالیت و همکاری مستمر نیروی انتظامی با اجرائیات منطقه در رفع مشکلات این محدوده گفت: بزرگترین مشکلات سطح این منطقه حاشیه نشینی، ساخت و سازهای غیر مجاز و معضلات اجتماعی است که همکاری و همت همه مسئولان را برای رفع این معضلات می طلبد.

وی گفت: بیشترین دغدغه ما خطرات احتمالی است که ممکن است دامنگیر برخی از شهروندان متخلف در ساخت و سازهای غیر مجاز شود.

محبی اظهارداشت: متأسفانه برخی از شهروندان نه تنها ساخت و ساز غیر مجاز را تخلف ندانسته، بلکه حق طبیعی خود نیز تلقی می کنند از همین رو متوجه تبعات منفی آن از جمله خطرات جانی و مالی نیستند.

وی با اشاره به اجرای رأی قلع بناهای غیر مجاز در ماه گذشته در سطح منطقه گفت: ما موظف به اجرای رای قلع هستیم، چرا که در نظر قانون تخلف، تخلف است.

محبی همچنین از آمادگی شهرداری جهت هرگونه همکاری با شهروندان خبر داد و گفت: از شهروندان انتظار داریم قبل از هرگونه اقدامی در خصوص خرید زمین، مسکن و یا ساخت و ساز به شهرداری مراجعه کنند.

کد مطلب 1453045

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