  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

فصل جدید لیگ برتر کشتی آزاد روز دوشنبه برگزار می‌شود

فصل جدید لیگ برتر کشتی آزاد روز دوشنبه برگزار می‌شود

فصل جدید رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا دوشنبه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تهران، بابل، سبزوار و تنکابن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول این رقابت‌ها که با نام جام ولایت برگزار می شود، در گروه اول تیم خونه به خونه در سالن "سردار سجودی" بابل میزبان آبفای زنجان است، شهرداری ملایر در سالن شهدای هفتم تیر تهران به مصاف نفت می‌رود و پیشگامان آسانسور مازندران استراحت دارد.

براساس این گزارش، در گروه دوم رقابت‌ها موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج (ع) خراسان رضوی در سالن "شهید مشکانی" سبزوار میزبان نیروی زمینی ارتش است،‌ سایپای شمال در سالن ورزشی امام رضا (ع) تنکابن پذیرای تله کابین گنجنامه همدان خواهد بود و گاز مازندران استراحت دارد.

این مسابقات پس از اذان مغرب در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1453060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها