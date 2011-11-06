به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول این رقابت‌ها که با نام جام ولایت برگزار می شود، در گروه اول تیم خونه به خونه در سالن "سردار سجودی" بابل میزبان آبفای زنجان است، شهرداری ملایر در سالن شهدای هفتم تیر تهران به مصاف نفت می‌رود و پیشگامان آسانسور مازندران استراحت دارد.

براساس این گزارش، در گروه دوم رقابت‌ها موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج (ع) خراسان رضوی در سالن "شهید مشکانی" سبزوار میزبان نیروی زمینی ارتش است،‌ سایپای شمال در سالن ورزشی امام رضا (ع) تنکابن پذیرای تله کابین گنجنامه همدان خواهد بود و گاز مازندران استراحت دارد.

این مسابقات پس از اذان مغرب در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.